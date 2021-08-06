選委會｜首日五大界別均有報名　多個團隊參選人數等同可選席位

選舉委員會選舉今日（6日）開始接受提名，截至今日傍晚6時，多個界別均有人遞交參選表格，暫未見有泛民人士交表。



第一界別：

保險界合共選出17席，今日有香港保險業聯會前主席陳沛良、鄭國屏等人報名。

旅遊界合共選出17席，旅遊業議會主席黃俊達、太古集團有限公司公共事務董事唐偉邦等17人參選。

飲食界共選出16席，蘭桂坊集團主席盛智文組成16人名單出戰。

黃俊達（中）、唐偉邦（右三）等17人出戰旅遊界選委。（盧翊銘攝）

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第二界別：

工程界共有30席，其中15席經選舉產生。「工程動力（EP15）」15人名單參選，成員包括律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶、發展局前局長馬紹祥、土木工程處前處長卜國明、中華電力總裁蔣東強、市區重建局行政總監韋志成、油尖旺前區議員鄧銘心、李炳權及嚴建平等人。

潘樂陶（左二）、韋志成等工程師到政府總部報名出選工程界。（盧翊銘攝）

第三界別：

勞工界有60席，工聯會表示會有50人參選，今日有副理事長李永富、魯智薪、林偉江和邱燿誠報名。

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第四界別：

鄉議局共27席，鄉議局主席劉業強組成27人團隊報名。

第五界別：

全國性團體港人代表共110席，今日報名的有全國青聯34人團隊，包括副主席梁宏正、委員陳穎欣、林琳和李民橋等。全國婦聯主席何超瓊、永遠會長彭徐美雲及副會長簡慧敏亦參選。而全國工商聯蔡志婷與呂聯勤亦有交表，蔡志婷表示工商聯並無協調名單。

何超瓊（中）、彭徐美雲（右）、簡慧敏（左）出戰第五界別。（盧翊銘攝）