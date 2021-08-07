選委會｜汪明荃、譚詠麟參選體演文出界　「梁粉」屈穎妍榜上有名

選舉委員會選舉提名期進入第二日，繼續有不同界別人士報名參選，其中佔30席的體育、演藝、文化及出版界，已協調出選名單，其中15個由提名產生的選委議席，多名知名藝人榜上有名，包括汪明荃代表文化界、譚詠麟代表演藝界。



選舉改制後，「體演文出界」由過往60席，減至30席，汪明荃曾當面向林鄭月娥表達不滿，指業界失去了一半聲音。30個議席中，其中15席由港協暨奧委會、中國文學藝術界聯合會香港會員總會及香港出版總會提名，名單今日曝光，其中在文化界，汪明荃、周振基、毛俊輝、屈穎妍等人獲提名參選；演藝界代表包括歌星譚詠麟、TVB主席許濤。

體育、演藝、文化出版界15人提名名單



體育界：余國樑、湯徫掄、王敏超

演藝界：洪祖星、譚詠麟、許濤

文化界：汪明荃、周振基、潘耀明、毛俊輝、林天行、屈穎妍

出版界：李家駒、吳靜怡、黃鉦凱



馬逢國：參選者屬行內精英、符愛國愛港標準

選舉產生的議席共14個（另有一人成當然選委），參選者包括演藝界黃百鳴、出版界盧永雄等人。

體演文出界立法會議員馬逢國表示，今次共有29位參加該界別選委，他認為作為完善選舉制度後的首次選舉，意義非凡，因他們有責任選出40位立法會議員，以及明年選出行政長官。他相信名單內的人士絕大多數符合愛國愛港的標準，亦是行業精英，能充分反映行業意見。

他又提到近日城中奧運熱，指運動員取得優異表現，政府亦有功勞，「今次政府特區政府有一個很大的功德，就是將奧運轉播權由政府購入，分給5個電視台免費轉播，這對於市民有參與觀賞機會，給到很多現場運動員莫大支持，因為他們會知道有幾百萬香港市民集氣支持他們。」