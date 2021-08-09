持續更新．選委會｜前局長陳家強戰金融界　美心太子女伍淑清現身

選委會界別分組選舉9月舉行，提名期上周五（8月6日）已展開。今日（9日）繼續有各界人士前往政府總部提交提名表格。金利豐金融行政總裁朱李月華率領17人名單，報名出戰金融服務界；財經事務及庫務局前局長陳家強報名出戰金融界選委。

美心集團創辦人伍沾德長女、港區婦聯代表聯誼會榮譽顧問伍淑清現身政府總部，報名參選。《香港01》將持續更新現場情況。



▼▼「教育專業聯盟」出戰教育界選委▼▼



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香港直接資助學校議會副主席招祥麒、教育評議會主席何漢權等13名校長組成「教育專業聯盟」，出戰教育界選委。聯盟召集人招祥麒強調，聯盟反映教育界多元聲音，具充分代表性，承諾未來會繼續維護教育界權益。聯盟總幹事、教聯會主席黃錦良，聯盟代表教育界多元聲音，13位成員來自不同教育專業範疇，指他們是次參選，正正打破教協過去在教育界選舉的壟斷。

教育界13人名單：

招祥麒校長：香港直接資助學校議會副主席

何漢權校長：教育評議會主席

黃錦良校長：香港教育工作者聯會主席

潘淑嫻校長：香港津貼中學議會前主席

張勇邦校長：資助小學校長會名譽主席

蘇炳輝校長：津貼小學議會顧問

方仲倫校長：香港島校長聯會主席

莫仲輝校長：九龍地域校長聯會會長

邱少雄校長：新界校長會主席

梁永鴻校長：香港特殊學校議會主席

孔美琪校長：香港幼稚園教育專業交流協會顧問

廖鳳香校長：香港幼稚園教育專業交流協會副主席

林翠玲校長：香港幼稚園教育專業交流協會執委



朱李月華爭連任金融服務界選委

曾為香港女首富的證劵商協會副主席朱李月華、金銀業貿易場永遠榮譽會長張德熙等人，組成16人名單，由金融服務界立法會議員張華峰陪同，今天到政總報名出戰金融服務界選委。

財經事務及庫務局前局長陳家強亦現身政部，報名出戰金融界選委。

財經事務及庫務局前局長陳家強報名出戰金融界選委。（何家達攝）

進出口界、批發及零售界各有17人報名

中華出入口商會派17人出選進出口界選委，包括許華傑、張明敏等人。民建聯進出口界議員黃定光陪同「中出」成員到政總報名。

零售管理協會邱安儀、香港食品委員會主席吳永恩等17人合組名單，出戰批發及零售界選委，他們今早抵達政府總部，由自由黨批發及零售界議員邵家輝陪同報名參選。邱安儀表示，希望推動業界數碼化發展；化妝品同業協會會長郭詩慧則指，希望為業界爭取更好的營商環境。



工業界出身的立法會主席梁君彥，今日陪同紡織及製衣界17人名單，包括前政常委陳永棋、「紡織大王」陳瑞球女兒陳淑玲等，梁君彥形容眾人是業界的中流砥柱。

批發及零售界17人名單

余偉傑

吳永恩

呂偉強

李致慧

李勝幟

林偉文

邱安儀

孫道弘

張志祥

梁日昌

梁勵

郭詩慧

陳錦榮

黃光輝

黃紹基

蔡宗富

鄭皓明



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▼部分獲提名人士▼



▼8.6首日提名情況▼

