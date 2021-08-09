東京奧運｜李漢源：倘有電視台高價購下屆播映權　政府或難競爭

東京奧運昨天（8日）閉幕，港隊取得一金、兩銀及三銅佳績，政府因應疫情購入東奧版權，予五家電視台轉播奧運。

資深體育節目製作人、負責協調東奧製作的民政事務局項目顧問李漢源今天（9日）被問到政府應否仿效是次東奧做法，購入2024年巴黎奧運版權，他指競爭奧運播映權屬商業行為，倘有電視台以高價競投下屆奧運的獨家播映權，政府難以競爭。



李漢源（陳百祥右一）曾統籌多屆奧運製作。（資料圖片）

指競爭奧運播映權須商業行為

親自赴日協調東奧製作的李漢源接受《商台》節目訪問，指各電視台在製作上非常合作，形容這種良好競爭屬好事。他透露，因政府在今年5月才取得版權，故製作團隊在預約場地、措施時也算是太遲，又指因日本新冠疫情，令製作上有很多限制和「好多嘢做唔到」，「以前我哋（記者）可以行到好近，讓運動員講出佢哋嘅內心世界，令觀眾知道佢哋（運動員）嘅諗法，但今次距離好遠，記者問問題都要嗌到好大聲。」

至於政府應否仿效是次東奧做法，再以公帑購入2024年巴黎奧運版權，李漢源指，倘有人負責統籌、將製作資源共享，「好過分開三、四間公司各有各做」，但指政府購入東奧版權，只是因出現疫情等特殊情況，競爭奧運播映權須商業行為，倘有電視台屬高價競投下屆奧運的獨家播映權，政府難以競爭。

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