選委會｜提名期第3天有440份提名　陳家強戰金融界、伍淑清參選

選委會界別分組踏入第三日提名期，今日（9日）再接獲434份候選人提名表格，另有6份指定團體提名表格。三日已累積接獲850份候選人提名表格及35份指定團體提名表格。

其中美心集團創辦人伍沾德長女、港區婦聯代表聯誼會榮譽顧問伍淑清今現身政府總部，報名參選商界（二）界別；財經事務及庫務局前局長陳家強報名出戰金融界選委，以及監警會前主席梁定邦今天下午報名參選法律界選委。



第一界別：

商界（第一）界別共有17席，今日有1人提交表格。

商界（第二）界別共有17席，今日有15人交表。其中美心集團創辦人伍沾德長女、港區婦聯代表聯誼會榮譽顧問伍淑清報名參選。

商界（第三）界別共有17席，今日有17人提交表格，已達席位數目。其中基本法推廣督導委員會委員、基本法基金會會長李浩然出選。

香港僱主聯合會共有15席，今日有3人報名。

金融界有17席，今日有4人交表，累積數目已達17人。其中財經事務及庫務局前局長陳家強、交通銀行（香港）高層葉子建報名出選。

金融服務界有17席，今日有14人交表，其中曾為香港女首富的證劵商協會副主席朱李月華、金銀業貿易場理事長張德熙等人組名單出選。

酒店界有16席，今日有14人報名。

進出口界有17席，今日有17人提交表格，已達席位數目。其中中華出入口商會副會長許華傑等組成17人名單出戰。

保險界有17席，今日有10人報名。

紡織及製衣界有17席，今日有17人提交表格，已達席位數目。其中「紡織大王」陳瑞球女兒陳淑玲等人組名單出選。

航運交通界有17席，今日有16人報名，累積數目已達17人。

批發及零售界有17席，今日有17人提交表格，已達席位數目。其中零售管理協會邱安儀、香港食品委員會主席吳永恩等17人合組名單出戰。

+ 3

第二界別：

會計界有30席，其中15席經提名產生，另外15席經選舉產生，立信德豪會計師事務所董事總經理陳錦榮率領15人名單，報名出選。另教育界有30席，16席為當然委員，14席由選舉產生，今日有14人報名，其中教聯會主席黃錦良、教育評議會主席何漢權等13名校長組成「教育專業聯盟」出戰。另工程界方面，有15席為選舉產生，今日再多1人報名，累積數目已達15人。

至於法律界共有30席，其中15席由選舉產生，律師會會長彭韻僖、監警會前主席梁定邦今日先後現身報名參選。梁定邦指，與彭韻僖及其他人商討後，由律師會前會長劉漢銓幫忙協調15人名單；另醫學及衞生服務界有15席由選舉產生，今日接獲2份提名表格；社會福利界方面，同樣有15席由選舉產生，今日接獲9名提名表格；科技創新界有30席，15席由選舉產生，其中14人組成「科創力量」團隊參選。

+ 10

第三界別：

漁農界有60席，今日收到60份表格，已達席位數目。

同鄉社團有60席，今日收到36份表格，累計收到57份表格。

基層社團有60席，今日有43人報名，累計有59人報名。

勞工界有60席，今日有10人交表，累計有66人交表。

第四界別：

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表有76席，今日有44人報名，累計有76人報名，已達席位數目。

新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表有80席，今日有28人報名，累計有80人報名，已達席位數目。

第五界別：

有關全國性團體香港成員的代表有110席，今日無人報名，累計數目已達110人。