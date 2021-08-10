鄭泳舜倡港府推動體育專業化　增運動員薪酬　購入亞運全運轉播權

香港運動員在東京奧運取得歷史性佳績，掀起本港體育熱潮。民建聯立法會議員鄭泳舜今（10日）在港台節目上表示，本港體育發展需要有長遠考慮，希望港府投入資源將體育發展專業化、加強運動員退役支援，以及擴大體院擴建計劃等。

他認為，今次政府購入東京奧運轉播權，有助帶動奧運氣氛，冀政府考慮購入全運會和亞運會的轉播權，又建議港台增設體育頻道，推廣體育發展。



鄭泳舜指出，體育比賽除運動員比拼外，背後的團隊也非常重要，希望政府加強體育發展專業化，包括運動管理、科學及醫學等範疇。他認為，政府應改善目前本港運動員的薪酬及退役安排，並擴大目前的體院擴建計劃，甚至可以增設分校。

他提到，不少運動員要在學業和全職運動員之間作出抉擇，希望更多學校可配合精英運動員發展，助運動員兼顧學業和運動。在運動普及化方面，鄭泳舜指有市民認為本港體育設施不足，促請政府翻新更多體育場館，並興建能配合新興運動需要的場地。

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