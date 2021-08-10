林卓廷加入戰團：民主黨內有「絕少數人」擁抱新選制謀求上位

民主黨內部分裂持續。事緣黨副主席李永達日前離港赴英國倫敦，該黨中委蘇逸恒其後在社交平台發文稱「叫人衝，自己鬆」，民主黨副主席梁翊婷被指在Instagram、只限密友觀看的限時動態中稱「不負責任，不知所謂」，兩人疑似暗指李永達。事件據報牽涉民主黨內主張參選和棄選兩派的鬥爭。現因初選案被還柙的前立法會議員尹兆堅，昨晚（9日）通過社交平台，批評有人是機會主義者、立場前後反覆、拖後腳。

另一位正被還柙的前立法會議員、前副主席林卓廷今日（10日）亦加入戰團，透過社交平台批評黨內有「絕少數嘅人」，選擇擁抱「完善」後的選舉制度謀求上位。



刻意標明「絕少數嘅人」想參選、上位

林卓廷透過社交平台管理員，隻字不漏引述其原話：「我認識李永達二十年，我相信佢為人，佢嘅離開一定有佢苦衷。正如許智峯走嗰陣我都講過，『去留肝膽兩崑崙』。就嚟係立法會選舉報名嘅日子，我相信民主黨入面，會有*****絕少數嘅人*****，選擇擁抱『完善』後嘅選舉制度謀求上位，就等佢地（哋）同香港歷史及香港人自己交代啦！」

民主黨現時就是否參選意見分歧，今年6月補選成為副主席的李永達，連同多名因不同案件被還柙、入獄的前議員及元老，如林卓廷、尹兆堅、何俊仁等，一直表明該黨不應參加新選舉制度下的立法會選舉。副主席梁翊婷、中委蘇逸恒等，則被視為「參選派」。民主黨將在9月召開會員大會，拍板決定是否參選。