選委會︱提名期第四日再收66份表格涉119人　勞工界凸8人現競爭

選委會選舉提名後天（12日）截止，選舉主任今日（10日）再接獲66份提名表格，分別為候選人提名表格63份，及指定團體3份合共56人，換言之今日登記的人數為119人。

提名期來到第四日，今日提交的眾多名單中，以天主教香港教區40人名單最多，其次是工業界（第二）的廠商會由會長史立德領軍共17張提名表，正好填滿該界別17席選委。而在選舉改制後新增的中小企業界，一次過有15張名單，情況亦與工業界（第二）類同，填滿該界別全部15席。

在眾多界別之中，大部分界別的提名人數都少於或剛好等於該界別的選委人數，不過第三界別的勞工界只有60席，卻有68人參選。換言之，該界別將需要透過9月19日的選舉，選出代表界別的60席選委。



在63份候選人提名表格當中，除了17人的工業界（第二）及15人的中小企業界，第一界別遠包括香港僱主聯合會今日亦有7人交表，加上保險界3人、地產及建造界2人包括長實集團（1113）執行董事趙國雄、合和實業主席胡應湘。作為專業界別的第二界別，則包括資深大律師湯家驊、大律師麥慶歡的法律界2人，醫學及衞生服務界包括外科醫生林哲玄、香港執照醫生協會會長張漢明、官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢、沙田前區議員龐愛蘭等6人，社會福利界5人，與及體育、演藝、文化及出版界的2人。而第三界別的候選人則有勞工界2人。

由提名產生委員的界別分組方面，港協暨奧委員會提交的名單包括3名獲提名人士、天主教香港教區名單包括共40名獲提名人士，與及孔教學院共13名獲提名人士。

今次選舉委員會界別分組一般選舉的提名期由8月6日開始，至今接獲的候選人提名表格及指定團體提名表格分別為913及38份。有競逐選舉須於下月19日就該界別分組進行投票。