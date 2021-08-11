持續更新．選委會｜總商會報名參選商界一　吳宗權、金澤培出戰

選舉委員會界別分組選舉今年9月舉行，提名期明天（12日）結束，香港大學深圳醫院院長盧寵茂今天（11日）到政府總部報名，出選合併後的醫學及衞生服務界。測量師賴旭輝、何鉅業、建築師何力治等15人組成名單「OP（Offering & Promising）」，出戰建築、測量、都市規劃及園境界選委。

此外，香港總商會派出多名理事參選商界（第一）界別分組，包括會德豐主席吳宗權、港鐵行政總裁金澤培等。

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在香港總商會主席王冬勝、立法會議員林健鋒陪同下，多名總商會成員到政總報名參選，包括會德豐主席吳宗權、港鐵行政總裁金澤培、中電控股集團總監阮蘇少湄等。

建測規園界「Offering & Promising」報名情況



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林雲峯等10人去屆曾敗選

建築師何力治指，他作為年輕人，希望未來可代表業界與管治班子對話，亦希望未來政府可培養更多年輕人，投入業界工作，強調香港很多年輕人都是精英。

測量師何鉅業指，建測規園界在社會上屬一個極為重要的建設力量，本港發展過去遇到不少障礙，影響業界工作。何鉅業稱，現時不少社會紛爭已緩和，現在是時候凝聚力量，團結一致，利用團隊的豐富經驗、創意及熱誠，解決業界面對的困難和服務社會，長遠解決香港房屋、土地問題。

建測規園界「Offering & Promising」名單：

何鉅業（測量師）

呂慶耀（建築師）

何力治（建築師）

呂浩源（測量師）

林力山（測量師）

周偉強（測量師）

陳澤華（測量師）

林雲峯（建築師）

陳旭明（測量師）

黃浩明（測量師）

黎定國（規劃師）

賴旭輝（測量師）

劉文君（建築師）

黎漢群（測量師）

盧鎮威（建築師）



盧寵茂出戰醫學及衞生服務界 冀解決「睇病難、睇病貴」問題

盧寵茂今天到政府總部報名，出選醫學及衞生服務界。盧寵茂稱，他從深圳工作觀察所得，國內非常重視國民健康，不斷建設及發展智慧醫院及醫療服務，讓國民可快速地及早看醫生及接受治療，認為本港應加強與深圳合作，讓香港醫療服務得以改善，盡快解決「睇病難、睇病貴」的問題。

目前共有8人參選醫學及衞生服務界，包括余詩思、黃柏良、林哲玄、梁禮賢、張漢明、梁世民、郭寶賢及龐愛蘭。

▼▼▼11/8選委會選舉報名情況▼▼▼



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滙豐銀行非執行主席王冬勝、行政會議成員兼經民聯立法會議員林健鋒、行政會議成員周松崗等一行13人，下午到政府總部遞交表格。