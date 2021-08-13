分析丨選委會競爭大減　預視立會、特首選舉模式　學者：有利團結

選委會選舉提名期結束，共收到1,056份提名表格，36個界別分組中，只有13個分組有競爭，其餘23個分組料自動當選，競爭性比昔日選委會大減。

今次是完善選舉制度後的首場選舉，具象徵意義，有建制中人說，可以預視12月立法會選舉情況相近，在民主派不參選下，選舉競爭肯定不如以往激烈，明年3月特首選舉亦有可能傾向採用「澳門模式」。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，競爭減少有利建制派團結。



建制：12月立會選舉趨平淡

新一屆選委會增至1,500人，分成五大界別，撇除當然委員、經團體提名產生議席後，需透過選舉只有982席，涉及36個界別分組，其中13個分組需要選舉，涉及364席，包括社福界、醫學及衞生服務界、勞工界等。

有資深建制派指，選委會欠競爭早是預料之中，因選舉改制後，遊戲規則已完全不同，民主派根本難取得足夠提名參選及勝出，對多個界別分組自動當選不意外，社會普遍對選委會情況缺乏興趣。他認為，類似情況可能同樣出現在12月立法會選舉，因參選門檻更高，需取得五大界別提名，民主派參選者寥寥可數，「如果『阿爺』唔開綠燈，根本連提名都攞唔到」，選舉氣氛難以炒熱。

另一名建制派人士指，選委會選舉未投票，北京實際上已掌握約900張鐵票，安全系數極高，但不認為特首選舉會出現兩名或以上候選人，重演建制內部分裂情況。

劉兆佳：選委會是愛國者治港重要機構 中央相當重視

對於今次選委會提名僅低度競爭，劉兆佳認為反映中央在協調過程中發揮重要角色，減少建制派之間的磨擦，就算個別界別有競爭，亦是中央可接受的人選，不會有不利影響。

劉兆佳指，由於選委會有份選出立法會議員和特首，是愛國者治港的重要機構，未來在政治上有更積極角色，中央相當重視。至於立法會選舉，劉兆佳認為溫和民主派仍然有機會參選，一切視乎中央是否開綠燈。

至於明年3月特首選舉，政界有分析指中央可能傾向「澳門模式」，即只有一人獲足夠提名參選，然後獲超高票數當選。澳門除了1999年首次特首選舉有兩人競逐，2004、2009、2014及2019年特首選舉均只有1人參選，得票率最低也有94%。從北京角度來看，「澳門模式」候選人可以超高票當選，同時避免在選舉期間參選者互相攻擊影響建制派團結，亦能完全控制結果。

劉兆佳說，香港過去的特首選舉，反對派有足夠票數提名候選人，構成愛國愛港陣營內部矛盾，對新政府管治有負面影響。但選舉改制後，反對派已無法再發起上述挑戰。

料來屆特首壓倒性票數當選

劉兆佳說，目前討論特首選舉模式言之尚早，但認為中央希望來屆特首更強勢，同時團結愛國愛港陣營，預計會出現壓倒性票數當選。他指，中央亦理解香港人希望看到有競爭選舉，因此暫未「一錘定音」，現時有意參選者仍可以非公開地拉票，又指特首選舉或有機會出現強弱懸殊的情況，營造「眾望所歸」的形勢，這也是一種減低愛國愛港陣營之間競爭的方式。

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