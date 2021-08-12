選委會提名結束！1300席已有定案　北京鐵票近900可「一錘定音」

北京修改選舉制度後首場選舉，選委會界別分組選舉提名期今日（12日）下午5時結束。據《香港01》統計，多個界別分組組成中，北京和港府擁有實質控制權的票數，合共已達868票，即已超過選委會1,500人的一半，即特首當選門檻，完全系數極高。

截至昨晚（12日）為止，多個須經選舉的界別，報名人數剛好等同經選舉產生的席位數目，幾可篤定自動當選；若然連同經「國家隊」指定團體提名產生的席位，以及當然委員，1,500席約有1,292席已有定案，毋須競爭，組成過程可說相當平淡。



立即到01選委會網站 掌握最新選情、各版塊勢力分布

▼提名期最後一天 商界人物趕赴報名▼



北京、港府可直接或間接控制868票

新一屆選委會增加1,500人，分成五大界別，40個界別分組中，加入大批「國家隊」，例如第五界別新增「全國性團體香港代表」，佔110席；以往由民主派佔優的第二界別（專業界），全部由個人票改為團體票，並於法律界、會計界等分組加入國家組織相關的港人代表，這些都可被視為北京或特區政府可掌握／有能力影響之席位，具體包括：

1. 整個第五界別。即港區全國人大代表、全國政協委員、有關全國性團體香港成員的代表，共300席，其中人大政協的190席為當然委員，不用選舉；全國性團體110席經選舉產生，截至昨日報名人數剛好為110人。



2. 第四界別中的「港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表」（76席），以及「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表」（80席）。 兩者的成員都由民政事務總署署長委任。



3. 第四界別中，透過指定團體提名產生的「內地港人團體的代表」（27席）。



4. 第三界別中的「同鄉社團」（共60席，有3席由當然委員擔任，其餘57席由選舉產生）。



5. 第三界別中的「基層社團」（共60席，有1席由當然委員擔任，其餘59席由選舉產生）。



6. 第三界別中，漁農界（共60席）、勞工界（共60席），都是傳統親中界別，歷屆緊跟中央「指揮棒」投票。



7. 第二界別中，所有透過指定團體提名產生或當然委員擔任的席位。其中：



- 會計界有15席經由國家財政部聘任的香港會計諮詢專家提名產生

- 中醫界有15席由世界中醫藥學會聯合會香港理事中提名產生

- 法律界有6席為當然選委，於香港基本法委員會中產生；另有9席由指定團體提名

- 體育、演藝、文化及出版界有1席由當然委員擔任，15席由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、中國文學藝術界聯合會香港會員總會有限公司、香港出版總會有限公司提名

- 科技創新界，15席由中國科學院或中國工程院香港院士協商提名產生，有1席由當然委員擔任

- 教育界，由人大代表黃均瑜佔去其中一席本身經選舉產生的席位；11名大學校長任當然委員

- 建築、測量、都市規劃及園境界中，有11名法定機構或諮詢委員會的主席由政府委任，同時擔任當然委員

- 工程界中，有14名法定機構或諮詢委員會的主席由政府委任，同時擔任當然委員



8. 第一界別中的「商界（第三）」（共17席），前身是中國企業協會



9. 第一界別中的「中小企業界」（共15席）



2017年特首選舉，林鄭月娥以777票當選特首。（資料圖片）

鐵票過半 足夠篤定特首人選

將上述界別的席位加起來，共有868席北京、港府擁有控制權，已超過選委會總數的一半，即特首當選門檻。日後北京只要「一錘定音」，決定特首人選，手上鐵票已有足夠能力篤定某人當選，毋須擔心不夠票。

▼罕有非建制派 狄志遠報名參選▼



+ 3

逾八成半席位料無競爭

那麼撇除政治因素，單論今次選舉本身，在總體1,500席選委當中，競爭又有多激烈呢？

今屆選委會選舉，有逾兩成席位毋須選舉或提名，直接成為當然委員，其中按照「指明職位」晉身選委會的包括：

- 港區全國人大代表及港區全國政協委員（190席）

- 立法會議員（90席）

- 社會福利界（15席）

- 醫學及衞生服務界（15席）

- 教育界（16席）

- 法律界（6席）

- 建築、測量、都市規劃及園境界（15席）

- 工程界（15席）



另外有15人，基於人代、政協的身份，成為自身界別內的當然委員，佔去原先須經選舉產生的席位。包括來自商界（第一）的王冬勝；金融服務界的李月華；酒店界的胡文新；地產及建造界黃志祥；教育界黃均瑜；醫學及衞生服務界李國棟；社會福利界的王䓪鳴、李家祥和陳勇；體育、演藝、文化及出版界的鄭禕；科技創新界楊建文；同鄉社團界的吳換炎、周群飛和龔俊龍；基層社團界別的潘蘇通。

換言之，有377席無須競爭，直接以當然委員身份晉身選委會。

「指定團體」大部分屬「國家隊」

除此以外，今屆選委會選舉中，有多個界別的選委由「指定團體」提名產生。這些指定團體的提名人數如多於該團體的獲配席位數目，而該團體並沒有示明獲優先挑選的獲提名人及將所餘獲提名人（如超逾一名）按優先次序排列，選舉主任會以抽籤方式決定由該團體的獲提名人補足該獲配席位數目的優先次序。簡言之，如超額提名，抽籤決定。

不過這些獲授權的「指定團體」，除宗教界的六大宗教團體以外，其餘都是「國家隊」色彩甚濃的團體，因此即使要抽籤決定，最終中籤的人性質、背景也非常相似，故可歸類為「無競爭」，包括：

會計界（15席）

中醫界（15席）

體育、演藝、文化及出版界（15席）

法律界（9席）

科技創新界（15席）

內地港人團體的代表（27席）



以上席位加起來，共有96席。

2016年選委會界別分組選舉，民主派一舉取得三百多席，佔總數逾四分之一。今屆隨著新選舉制度登場，已不可能出現此局面。（資料圖片）

多個界別毋須競爭 全數自動當選機會甚高

此外，有多個經選舉產生的界別，截至昨晚的報名人數，少於或剛好等同席位的總數。只要算上最後一日的報名者，再加上參選人一經資格審查委員會核實參選資格，極有可能自動當選。（註：由於選舉事務處預料稍後才會公布最後一天接獲多少提名，因此最終數字尚待更新）

第一界別（已報名參選人數／經選舉產生的席位）：



飲食界（16/16席）

商界（第一）（11/16席）

商界（第二）（16/16席）

商界（第三）（17/17席）

香港僱主聯合會（15/15席）

金融界（15/15席）

金融服務界（16/16席）

酒店界（15/15席）

地產及建造界（15/16席）

進出口界（17/17席）

工業界（第一）（17/17席）

工業界（第二）（17/17席）

中小企業界（15/15席）

紡織及製衣界（17/17席）

旅遊界（17/17席）

航運交通界（17/17席）

批發及零售界（17/17席）



第二界別（已報名參選人數／經選舉產生的席位）：



會計界（15/15席）

中醫界（15/15席）

工程界（15/15席）

法律界（15/15席）

科技創新界（14/14席）



第三界別（已報名參選人數／經選舉產生的席位）：



漁農界（60/60席）

同鄉社團（57/57席）

基層社團（59/59席）



第四界別（已報名參選人數／經選舉產生的席位）



鄉議局（27/27席）

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表（76/76席）

新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表（80/80席）



第五界別（已報名參選人數／經選舉產生的席位）：



有關全國性團體香港成員的代表（110/110席）



1,292席有定案

把上述數字相加，819席已篤定或極大機會自動當選。

將上述當然選委（377席）、經提名產生但無實質競爭的委員（96席） 、極可能自動當選的席位（819席）相加，合共1,292席並無競爭成份，佔1,500席總數的86.13%。