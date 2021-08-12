選委會商界「內循環」 鄭家純提名鄭志剛　郭炳聯過票姪兒郭基煇

選舉委員會界別分組選舉9月舉行，一連6日的提名期今天（12日）結束，截至昨天（11日），選舉事務處已共收到993份候選人提名表格，及39份指定團體提名表格，共有1,212人參選。

政圈關注，李澤楷、鄭志剛、郭基煇等商界有份量人士，從哪些人身上取得提名，《香港01》翻查候選人提名表，發現角逐連任香港僱主聯合會選委的電訊盈科主席李澤楷，共取得10個提名，來自會德豐地產常務董事黃光耀、孖士打律師行合夥人艾德勒、載通國際控股副主席陳祖澤等；李澤楷本身是該界別「授權代表」，暫時未見他有提名任何人參選選委。

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛，已報名出戰地產及建造界，共取得11個提名，其中獲父親、新世界主席鄭家純以「香島發展有限公司」提名。同樣出戰地產界的新鴻基執行董事郭基煇，獲叔父郭炳聯以新鴻基地產代理有限公司名義提名。



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伍淑清獲10人提名

中華總商會會長袁武日前率領17人名單，報名出戰商界（二）界別，當中最受矚目的參選人，必是美心太子女伍淑清。翻查資料，伍淑清在提名表格上提到，自1984年起已為中總永遠名譽會董，同時申報為香港北京航空食品有限公司的董事總經理。

伍淑清共取得10個提名，包括中總副會長楊華勇、能記有限公司葉少明、華聯打字機公司楊孫泉、昌明玩具廠（香港）有限公司林智彬等。無獨有偶，袁武、楊華勇、中總永遠榮譽會長劉鐵成等至少9名參選人，提名人幾乎一樣，除了葉少明、楊孫泉、林智彬等，還有甘志成會計師事務所甘志成、華豐國貨有限公司邱建新、得利鐘錶製品廠有限公司梁偉浩等，彷如商界「內循環」。

值得一提的是，伍淑清創辦的香港北京航空食品，是中華人民共和國建國以來第一家中外合資企業，被譽為「001號」合資企業。公司於1980年成立，為40多家的中外航空公司提供餐飲服務。

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李嘉誠三父子暫未提名參選人

香港僱主聯合會只有18名團體選民，共產生17名選委，昨天報名參選的李澤楷獲得10個提名，除了艾德勒、陳祖澤、黃光耀，亦包括中華煤氣常務董事陳永堅、香港必勝客管理有限公司彭耀佳、僱主聯合會行政總監龐維仁、周大福企業行政總裁曾安業等。其餘9名可供查閱提名的參選人，包括新地執行董事郭基泓、彭耀佳、香港電訊集團董事總經理許漢卿等，均獲得9至10人提名，提名人幾乎與其他人一樣。

地產及建造界方面，目前共有6名參選人的提名資料可供查閱，本身是界別獲授權代表的長和系資深顧問李嘉誠、其長子李澤鉅，暫時未見有提名參選人。

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父子、叔侄提名互撐 羅嘉瑞「提名自己」

新世界第三代接班人鄭志剛獲父親鄭家純提名，同時獲長實執行董事吳佳慶、新鴻基地產執行董事董子豪、恒基地產地產計劃部總經理梁錦亮提名參選，換言之，鄭志剛獲其餘三大家族代表提名出戰。此外，合和實業主席胡應湘、擔任會德豐地產授權代表的易志明等人，亦有提名鄭志剛。

郭基煇取得9個提名，其中獲得叔父郭炳聯給予提名票支持，長實吳佳慶、恒基梁錦亮亦有提名郭基煇。恒基主席李家誠同樣獲長實吳佳慶、恒基梁錦亮、新鴻基董志豪、合和胡應湘等人提名。會德豐地產主席梁志堅獲新鴻基董志豪、恒基梁錦亮、長實吳佳慶等11人提名。

已報名出選地產界的鷹君集團主席羅嘉瑞、希慎主席利蘊蓮，則提名自己參選。

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渣打洪丕正獲14提名 包括長實、太地、滙豐代表

渣打亞洲區行政總裁洪丕正出戰商界（一），他獲得14個提名，包括長和實業執行董事施熙德（Edith SHIH）、新鴻基基建投資董事馮玉麟、太古地產行政總裁白德利（Guy Bradley）、滙豐非執行主席王冬勝、身兼永和實業董事長的行政會議成員林健鋒、裕華國產百貨董事總經理余鵬春等。

根據法例，參選人須取得至少5個提名，因此上述的所有參選人也是「超額完成」，確保成功入閘。