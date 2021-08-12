選委會僅13個界別有競爭　比上屆大減33個百分點　有人突趕尾班車

選委會選舉提名期今日（12日）結束，是北京出手改革選舉制度後的首場選舉。根據選舉事務處資料，40個界別分組中，只有13個分組有競爭，即參選人數比選委席位多，比2016年的選舉23個分組有競爭大減。

須進行選舉的界別分組包括勞工界、社福界、保險界、教育界等，值得注意的是，有多個分組原本已「齊章」，但突然在最後一日有人報名參選，包括法律界、中醫界、港九新界分委員等。

政府晚上公布，連同今日接獲的23份提名表格，由選舉產生委員的界別分組的選舉主任在提名期內共接獲1,016份候選人提名表格。至於由提名產生委員的界別分組選舉主任今日接獲1份提名表格，在提名期內共接獲40份指定團體提名表格。換言之，提名期內選舉主任共接獲1,056份提名表格。



選委席位分為當然選委、提名及選舉產生三大類。在民主派杯葛下，多個專業界別只有建制派參選，最終有13個界別獲提名人數多於選委席位，包括：

需進行進舉的13個界別分組



商界（第三）

勞工界

社福界

保險界

教育界

金融服務界

醫學及衞生服務界

中醫界

法律界

科技創新界

建築、測量、都市規劃及園境界

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表界

新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表界



林鄭友好最後一日報名

至少7個界別最後一日有人報名，其中佔80席「新界分委會」分組，截至昨晚「剛好」有80人報名，但現任西貢區滅罪會主席、曾為林鄭月娥助選的吳仕福，連同沙田分區委員會副主席劉德榮一同報同，最終有82人報名，需於下月進行投票；「港九分委會」分組亦有類似情況。

法律界方面，原本已協15人參選名單，競逐15個選舉產生席位，但今日突然再多一人報名，該人為律師白濤。

2016年選委會選舉有35個界別分組，民主派以「300+」為目標，搶攻多個界別，最終有23個界別分組出現競爭。選舉改制後，今屆選委會增至40個界別分組，當中只有13個屬有競爭選舉，大幅減少33.2個百分點。

對比上屆2016年選委會選舉，今次選委雖有競爭，但每個界別的激烈程度大減。2016年會計界有62人爭30席，今屆有15報名與席位相同，毋須競爭。過去被視為泛民票倉的社福界，2016年有104人爭60席，今屆雖然仍有競爭，但只有23人爭15席，主因是甚少非建制派參選，僅有中間派新思維狄志遠、民主派西貢區議會主席周賢明報名。