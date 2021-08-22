專訪｜朱兆麟：未來特首須軟硬兼施　商人具優勢惟林鄭連任機會大

特首選舉明年3月舉行，外界對潛在特首人選眾說紛紜，但至今仍未有人選步出沙圈。香港可持續發展研究中心創辦人、全國港澳研究會會員朱兆麟接受《香港01》專訪時表示，目前警政系統已夠強硬，未來特首需要「一手軟一手硬」、具備國際視野，若有商界背景，更有助推動粵港澳大灣區發展，助香港融入國家發展大局。

他稱在商界方面，港交所前行政總裁李小加及行政會議召集人陳智思，均被視為有實力的「黑馬」，不過相信現屆特首林鄭月娥的連任機會頗高，指林鄭月娥熟悉政府運作，有能力執行《基本法》23條立法和國安教育等政策，否則若由未經過政治風波洗禮的新人上場，在執行硬任務方面有難度。



朱兆麟稱管治者須具備國際視野 李小加陳智思特首「黑馬」

本港政治改制塵埃落定，來屆特區政府施政重點料在於解決香港深層次矛盾。朱兆麟提到，香港經歷由亂至治後，下一步須聚焦發展經濟，包括參與大灣區、「一帶一路」建設，由具有商界背景人士帶領會有優勢。他續指，商人要帶領公司賺錢，需要透徹了解市場狀況，往往具有獨特的商界觸覺，他以首任特首董建華為例，「中藥港、八萬五（建屋計劃）、數碼港.....全部都走得好前」，但礙於當時社會氣氛，效果未如理想。

他指出，管治者需要具備國際視野和凝聚力，而政務官出身的官員，着重執行和命令，若從未接觸過商業社會，制定政策時很容易變成「閉門造車」。

被問到商界潛在特首人選，朱兆麟提到李小加和陳智思兩人均被視有實力的「黑馬」，李小加熟悉中外金融發展，有助香港爭取國際發展機會，加強香港國際金融中心的地位，而陳智思被稱為「公職王」，更是四朝行會成員，熟悉制策制訂過程，有利團結各界。

林鄭有能力執行硬任務 料連任機會高

林鄭月娥被外界視為有力爭取連任的人選之一，朱兆麟相信林鄭連任機會高，指她具有豐富行政經驗，亦曾經歷政治風波洗禮，有能力執行《基本法》23條立法和國安教育等硬任務，相反若由新人上任則未必能夠勝任。他說，目前紀律部隊及執法機構等「要硬嘅基本上夠硬」，若中央希望平穩過渡，由林鄭月娥連任也是一個好選擇。

他以企業運作比喻，當子公司出現問題，母公司會從兩個角度考慮，「第一，既然最困難的時候已過，以不變應萬變的情況，只需要由母公司多參與決策和管理，子公司的領導就不需要離開，但若果母公司要向公眾交代及因應工作表現而定，就要看母公司能否找到更適合的人選作為取代。」

2016年選委會界別分組選舉，民主派一舉取得三百多席，佔總數逾四分之一。今屆隨著新選舉制度登場，已不可能出現此局面。（資料圖片）

朱：民主派教育好選民 中央早晚會放權

特首選委會界別分組選舉提名期上周結束，民主派參選者寥寥可數，日後民主派是否會近乎絕跡於議會？朱兆麟說，民主派過去最錯的是試紅線試得太盡，現時是求仁得仁，「試到中央條紅線劃到最低」。他認為，如果民主派能夠重新教育選民，令選民明白何謂「一國兩制」及中央授權的特區管治，中央早晚會放權給民主派。

《港區國安法》實施超過一年，朱兆麟認為目前法庭的判刑具有足夠阻嚇力，能杜絕「坐監KOL」的現象，「相信大家見到條紅線，不會以身試法」。但他強調做好國安法教育比起執行國安法重要，「執法是一時，了解國情及認識國安法是永續」，建議透過軟性手法，例如電影等培養年輕人身份認同感。