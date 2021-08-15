鄧家彪向林鄭發公開信　政府打好 「脫貧戰」需定目標、設試點

行政長官林鄭月娥任內最後一份《施政報告》正進行諮詢，扶貧委員會委員、工聯會鄧家彪向林鄭月娥發公開信，希望特區政府的扶貧工作不應再只利用數據及政府資源分配，去淡化香港的貧窮問題，反而應該落實以「目標為本」的實際扶貧措施。

他指每年扶貧委員會公佈香港貧窮報告，政府都希望打好「輿論戰」，旨在告訴公眾貧窮人口的數字實際較報告描述的為少，以及政府持續增加的資源承擔有多無少，「在撥亂返正、由亂及治的新時代下，打好『輿論戰』，不如打好『脫貧戰』！」



指政府不掌握本港實際貧窮情況

鄧家彪指，政府一直使用廣泛經濟發達地區常用的官方定義去評估貧窮人數，這種「機械式」的統計法已經落後，計算中混合了有經濟收入和欠經濟收入人口，最後其貧窮線的變動就與有就業能力的經濟活躍家庭大相逕庭，導致不能了解實際貧窮情況。



他強調，現時「相對貧窮」的統計方法漠視「必要生活開支」的因素，例如一名月入五千元的單身人士，在現有計算方法上他不屬於貧窮線下的貧窮人口，但事實上他的收入根本無法負擔香港房屋的租金，可惜如此景況都不被歸類為貧窮人口。

政府應訂立扶貧目標

鄧家彪指政府應該就各貧窮群組定立減貧目標，落實精準扶貧減貧的措施。因應人口老化問題嚴峻，他建議政府以長者貧窮為切入點進行聚焦減貧的工作。他又建議，可透過推行政策鼓勵長者有機會可以與家人同住，鼓勵跨代共居，讓他們獲得較大面積或較低租金的資助單位。

在家庭和社區方面，鄧家彪指，政府可以利用一些貧窮人口比例高的地方為試點集中扶貧工作，例如觀塘一直是貧窮人口最多的地區，沙田則是貧窮人口升幅最高的地方。鄧家彪指，兩個地區人口眾多，而且行政部門範圍較集中，建議把扶貧減貧工作結合地區行政，設立減貧辦和主責人員及團隊，統籌、整合和指揮相關部門。