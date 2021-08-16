721白衣人｜華記與珍惜群組李壁而割席　批有人靠害、好心做壞事

前年元朗721白衣人襲擊事件，法庭上月（22日）判7名罪成的被告入獄3年6個月至7年不等，部分支持者對刑期感不滿，聲稱案件屬「冤案」。Facebook專頁「華記正能量」版主楊官華、珍惜群組等「深藍」人士，早前計劃為案中第五被告、燒烤場東主鄧懷琛上訴，並投訴原審法官葉佐文。

不過派系內人士就是否現階段投訴法官出現分歧，楊官華今日（16日）於社交網上宣布，與珍惜群組李壁而割席，認為現時投訴法官有法律風險，批評有人「好心做壞事，幫倒忙」，但「華記」割席無阻李壁而行動，她今日到終審法院遞信投訴法官。



楊官華於社交網上宣布，與珍惜群組李壁而割席，認為有人「好心做壞事，幫倒忙」。（「華記正能量」YouTube頻道截圖）

湯家驊給意見 上訴期間投訴法官或藐視法庭

楊官華指：「本人楊官華『華記正能量』向大家宣布，因為意見分歧！正式同珍惜群組李壁怡（按：李璧而）割蓆（席）！」他提到，經過資深大律師湯家驊的專業意見，上訴期間投訴法官或會觸犯藐視法庭，所以接受湯家驊意見，停止投訴法官行動。

此外，鄧懐琛妻子告知，由於上訴申請及法援仍然未獲批，非常擔心及六神無主，要求停止一切有關於鄧案件的投訴行動，「為尊重當時（事）人的意願，本人楊官華完全接受鄧太的意見，停止有關投訴行動。任何人一意孤行，好心做壞事！均與我楊官華及鄧太無關！特此聲明！」

▼李壁而到終院投訴法官▼



楊官華最後指，請大家不要好心做壞事、幫倒忙，「任何人現階段投訴元朗721有關第五被告負責的法官，都係靠害，幫不到苦主之餘，更有機會增加苦主嘅壓力！不忘初心！請大家三思而後行。」

▼元朗721白衣人暴動案 七名被告的角色及判刑。(詳看下圖)▼

