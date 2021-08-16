內地媒體發表全球抗疫排行榜：中國綜合表現第一　美國排22位

新冠疫情衝擊全球，各國應對措施、防控效果、經濟復甦程度不一。浙江日報報業集團轄下的「天目新聞」近日發布《天目全球抗疫排行榜》，整合各國的「疫情指數」、「疫苗指數」及「社會經濟指數」，排行榜榜首為中國，其次為新加坡和日本。

美國在「疫苗指數」與中國同樣取得20.8分，但疫情防控、救治能力的「疫情指數」只有10.8分，「社會經濟指數」更只有24.2分，這方面更輸給瑞士、意大利、愛爾蘭、土耳其等國家，整體排名排第22位。



《天目全球抗疫排行榜》使用的各項數據，來自世界衞生組織、約翰斯霍普金斯大學、牛津大學等權威機構，排行榜設置的三大衡量指標，即「疫情指數」、「疫苗指數」、「社會經濟指數」，指數綜合了12項評判指標，衡量各主要經濟體對抗新冠肺炎疫情的表現。

「疫情指數」計及累計每十萬人當中的確診、死亡數字、近一個月的有關數字；「疫苗指數」涉及總接種剷量，亦包括捐贈、出口劑數；「社會經濟指數」包括各國2020年的GDP增長率、航班恢復能力、政府響應指數等。

《排行榜》結果顯示，中國綜合抗疫表現排在榜單第一位，顯示出高水平的疫情防控能力和高質量的經濟復甦能力。天目新聞用戶端是浙江日報報業集團推動媒體融合的網上新聞平台，今次發表的《全球抗疫排行榜》，獲中紀委及國家監察委員會轉載。