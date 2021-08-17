林鄭：不再以抗體縮短檢疫期　低風險地區以外抵港者檢疫至少14日

特首林鄭月娥今日（17日）早上出席行政會議前見記者，首次回應民陣解散。林鄭月娥表示，民陣自願、自行解散與言論、集會等自由無關，不接受外國批評港府「打壓自由」的說法，又強調自由並非沒有限制。

她指有關團體涉嫌觸犯「紅線」，解散是「唯一選擇」，但解散並非「免責條款」。提到律師會下周改選，林鄭表明若律師會被「政治化」、由政治凌駕法律專業，政府會考慮終止合作關係。



【10:05】被問到很多國家疫苗接種率提高，仍然有疫情爆發，林鄭月娥指，抗疫超過一年下，各國都有不同的政策、不同取向，沒有事情是絕對的，抗疫政策也需要平衡市民的接受程度、對經濟民生的影響。不過聽過專家及衞生當局的意見，接種疫苗仍是唯一出路，截至昨晚已打第一針的比率只有55%，與七成仍有一點距離，基於變種病毒，即使接種率已提高，一些地方仍有疫情的爆發。

不過她指，專家已明言如已打針，即使染疫發病嚴重性、死亡率也會減低，因此提高接種率仍然值得廣大市民支持。

▼民陣歷年舉辦多次遊行▼



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林鄭：民陣自願解散與集會自由無關

【10:00】被問到民陣宣布解散，林鄭月娥稱，在《基本法》下，香港的結社、集會、遊行、組織工會等自由仍受保障，個別的團體自願、自行解散，與遊行自由無關，強調有外國政客、媒體等將此聯繫到「打壓自由」，是偏頗評論，她和政府不會接受。林鄭又指，人權自由並非絕對，即使放諸四方皆是，個人自由受重要的目的規範，當中包括公共衛生、國家安全和公共道德，講人權、自由之同時要接受有關基礎。

林鄭提及，《港區國安法》第4條列明，港府在維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護市民享有《基本法》和國際公約下的言論、結社、集會、遊行、示威等自由。林鄭稱，自《國安法》實施後，可以看到其效用，有關紅線亦不可觸碰，她認為過去肆意觸碰紅線的人或團體，選擇自動結束是唯一選擇。她強調，自動解散的團體並非免責，若有任何違法，將由檢控部門去調查再決定是否作出檢控。

對於有指過往政府和警方曾與相關組織接觸，林鄭稱，過去兩年多的「黑暴」後，為香港和她本人上了深刻的一課，令她知道若沒有《國安法》，香港會成為顛覆國家政權、安全的橋頭堡，亦認清過往願意與他們溝通的團體，例如讓他們參與公共事業的教協等本質為何，故現時要回到正軌。

▼律師會下周改選▼



律師會若被政治凌駕專業 考慮終止合作關係

她又指，香港事實上有不少公民團體、專業組織等，他們需要按宗旨，在不違反法律下運作，若他們偏離宗旨，被政治騎劫、凌駕，政府唯一取向就是與他們終上關係，如早前教協教育局終止他們的關係，日後如有專業團體，如香港律師會被政治凌駕專業，同樣會考慮終止關係。

她強調，港府與律師會關係更深遠，不少法律工作會徵求其意見，亦有不少法律諮詢組織樂意委任律師會成員，林鄭重申，若律師會已成為政治化團體，港府會重新審視相關工作。