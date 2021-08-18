議員關注香港現鄭州水災翻版　黃錦星：兩地地理環境有別

河南省鄭州上月出現罕見極端暴雨，有議員今（18日）在立法會大會提出口頭質詢，關注政府如何評估、預報及應對極端天氣的工作。環境局局長黃錦星表示，香港的地理環境與鄭州有明顯分別，其中香港屬沿海城市，一般只需數小時雨水就可迅速排出大海，遇上極端降雨持續水浸的機會較低。他強調香港採用的防洪標準與國際標準相同，會在適時檢討並與時並進。



自由黨立法會議員鍾國斌關注，若香港出現極端天氣，會否如鄭州地鐵站一樣有嚴重水浸情況。（資料圖片）

黃錦星又指，根據天文台資料，過去五年的平均降雨量為2,500多毫米，最高的是2016年有3,000多毫米，其中大雨日數每年平均有6日，過去降雨量及暴雨頻密度未見有上升趨勢。

遇大規模天災 將由政務司主持跨部門督導委員會

他提及，預料極端天氣會頻繁出現，天文台現時利用預報系統預測暴雨情況，亦有增加人工智能優化系統。他又稱，自2018年超強颱風山竹襲港後，已設立跨部門檢討，其中在發生大規模天災時，會由政務司長主持的跨部門督導委員會，確保由單一高層次的組織統籌。

自由黨立法會議員鍾國斌關注，若香港出現極端天氣，會否如鄭州地鐵站一樣有嚴重水浸情況？運輸及房屋局局長蘇偉文表示，根據渠務署的雨水排放手冊，應可抵擋百年一遇的降雨，其中在港鐵車站設計方面，車站出入口設計升至三個台階，高於街道水平450毫米；同時在車站出入口安裝可拆卸的防洪板等，防洪板不少於750毫米，加強保護力，他強調港鐵不時會有演習，確保運作安全。

發展局副局長廖振新表示，早前邀請顧問公司進行研究，全面檢視極端天氣和海浪對沿岸地區的影響，預料年底有初步結果。（資料圖片）

廖振新：沿岸災害研究料年底有結果

工聯會立法會議員郭偉强稱，發展局局長曾在2019年4月展開為期18個月的沿岸災害研究，問及現時的進度如何，發展局副局長廖振新表示，早前邀請顧問公司進行研究，全面檢視極端天氣和海浪對沿岸地區的影響。他提及，顧問公司基本上完成研究，亦完成電腦模擬數據分析，預計會在今年年底有初步結果，以訂立改善措施等。

打鼓嶺豬場月內4次水浸 政府：疑違規發展或會執法

另打鼓嶺有豬場1個月內水浸4次，民建辦陳克勤稱，該豬場經歷颱風山竹後都沒有水浸，但這個月卻有4次水浸，導致多次豬隻浸死。他質疑該地方涉及違規工程，或有人違規發展填平排水渠，以致雨水倒灌豬場。廖振新表示，局方非常關注事件，又指或涉及非法使用政府土地和違規發展，他強調有關部門會深入調查，亦不排除有執法行動。