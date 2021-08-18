民建聯倡合法賭齡提至21歲　徐英偉拒絕：或令人轉至非法賭博

民建聯早前進行了一個有關青少年賭博習慣的調查，當中近兩成受訪者曾經賭波，其中近兩成未達18歲。民建聯陳克勤今日（18日）在立法會問民政事務局局長徐英偉，過去三年警方打撃非法賭博的相關數字，及會否研究將合法賭博年齡進一步由18歲升至21歲。

民政事務局局長徐英偉回應指，政府清晰地並不鼓勵賭博，容許有限度和受規管地提供合法博彩途徑，是為了避免轉向非法賭博。不過，徐英偉隨後反駁陳克勤引述的評論，強調不認同馬會提供投注方式造成青少年沉迷賭博，而是非法博彩經營者不時推出新方式擴大客源，馬會須監察變化並視情況更新投注方式，維持一定競爭力，又表示會確保建議的方式不令賭風惡化。

徐英偉亦認為，提高合法賭博年齡至21歲的手段，用於處理青少年賭博問題，「似乎未能完全對症下藥」，更相信此舉有可能增加18至20歲的青年人參與非法賭博及出現賭博行為問題的風險。



陳克勤在立法會口頭質詢問到非法賭博的相關數字，發現去年的涉款金額急升。（資料圖片）

2019年非法賭博大跌 去年賭注單據及涉款額急增

陳克勤在立法會口頭質詢問到非法賭博的相關數字，徐英偉在諮詢保安局後回覆指，2018年有5,048人被捕，當中77人因收受賭注被捕，涉約1.55億元，包括約1.47億元投注單據及約830萬元款項；2019年有3,296人被捕，當中只有兩人因收受賭注被捕，涉約470萬元，包括約200萬元投注單據及約270萬元款項。然而，至2020年，共5,198人被捕，當中19人因收受賭注被捕，涉款急增至6.2億元，包括約5.93億元投注單據及約830萬元款項。

陳克勤質疑當局有何具體工作減低賭博問題，指警方檢獲的金額急升，證明非法賭博問題嚴重，又指當局否定民建聯的建議，問實際有何工作減低青少年賭博。

徐英偉指疫情令合法賭場關閉 外圍急升

徐英偉回應指，馬會數字顯示21歲以下投注人的戶口及投注情況水平持續下降，強調政府在執法上會加強堵截非法賭博的情況。他特別提到，疫情下由於不少合法賭博場所關閉，令非法賭博變得嚴重，認為執法數字反映了效果。同時，徐英偉指非法賭博變得更五花八門，他亦留意到有關的調查當中，曾賭博的人有20%經外圍莊家賭博，故需要研究如何避免非法賭博令賭風惡化，但同意馬會不會與非法賭博鬥多花款以吸引賭博者，強調首先要加強堵截，再研究避免賭博風氣加強的問題。

至於當局就賭博研究報告的工作進度，徐英偉指，當局2021年初已開始研究，期望2022年第一季完成，屆時會再作分享。