梁振英新書談全球激進化　指擴大公民社會及參政議政空間可解決

2019年香港社會出現反修例運動，不少在校學生參與甚至違法，有市民感到不解。全國政協副主席梁振英今（18日）出席「點•解•激進化」新書發佈會，望以書本警示香港社會的激進化現象，書本中講述世界各地不同人士被激進化的成因，應如何防範青少年被激進化及對應激進化的方法。



指議政渠道暢通 部份激進民主派杯葛選舉

梁振英表示同意保安局局長鄧炳強今早於立法會的言論，「本地激進組織招攬成員的行徑，與國際恐怖主義活動趨勢相似」，他又指不可再忽視香港青年人近年被激進化的現象。書中講述了各方面去激進化的方法，其中一個為「擴大國家和地方層面的公民社會和參政議政的空間」。

被問到有鑑於最近的選委會中獲提名人大部分為建制派人士，該方法是否仍可行於香港的參政空間，梁振英指部分較激進的民主派成員不時杯葛選舉，認為議政渠道暢通，而政府亦有鼓勵不同界別人士參政。

梁振英稱：可表達不滿但需要守法

向青年教育着手亦是書內另一個去激進化的建議，書中提到因年輕人較易受激進思想所影響，故不應視年輕人為問題，應教導他們以非暴力手法表達其意見。梁振英被問到以港大學生會為例，警方今早以《國安法》中宣揚恐怖主義拘捕其中四名學生，政府是否該使用教化行為作教導，梁振英稱市民在表達反對聲音時仍需守法，違法後要承擔後果，至於對學生會的判決會否從輕發落則需由執法及司法機關決定。