律師會改選丨開明派理事林洋鋐：參選人資歷深　標籤抹黑相當不好

香港律師會改選再即，近日內地官媒人民日報、建制傳媒都相繼指有候選人「政治化」，特首林鄭月娥亦在見記者時主動提及選舉，稱律師會若變得政治化，不排除斷絕合作關係。



被視作「開明派」一份子的律師會理事林洋鋐以個人身份回應指，今次選舉氣氛本來平靜，卻被上述事件炒熱。他強調，4名「開明派」參選人不少都資歷很深，認為有人將並非自己陣營的人標籤為「政治騎劫」，認為是相當不好的做法。他又指，即使4人全部當選，「開明派」仍只在20席的理事會中佔9席，決定權仍以「專業派」為主。



法治方面，林洋鋐認為國安法實施為本港帶來很大挑戰，因為涉及不少與普通法原則不同的地方。



林洋鋐稱，對於「政治騎劫」的指控感到奇怪。（Ourtv直播截圖）

林洋鋐今日（18日）出席民主黨前主席劉慧卿的網台節目《議會內外》指，律師會以往很少「開明派」參選，直至2018年才有港大法律學院首席講師張達明、人權律師帝理邁(Mark Daly)入局，後來兩年因為多了律師擔心香港的法治狀況，希望在律師會帶入開明聲音，才令律師會選舉變得激烈。

質疑政權不太容許與其不同的聲音

林洋鋐相信，近年本港各領域都在進行換人、「清洗」、踢走反對聲音，認為政權不太容許與其不同的聲音，「那怕是很溫和的不同聲音都不太接受，這點我覺得很可惜。」他又提到，律師會一向與政府、內地的交往都頻繁，而據其了解，律政司近期連徵求意見時，都再沒找被批評太政治化的大律師公會。

林洋鋐稱，對於「政治騎劫」的指控感到奇怪，他舉例指，被形容為開名派的4名候選人之中，白樂德相當資深，已在律師會理事會服務20年，相當罕有；另有已接近退休年紀的韋恆理（Henry Jeremy Hugh）、羅彰南（Jonathan Ross），與及首次參選、年紀較輕的馬秀雯（Selma Masood）。他認為，將不屬自己陣營的人標籤為「政治騎劫」是相當不好的辦法，強調只要一看4人的背景，就知他們並非這種人。林亦稱，就算去年有4名被稱為開明派的理事當選，他們都只是專注在理事會的工作上，沒有做其他團體被視為「政治工作」的行為，批評今次是純粹的標籤、抹黑。

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開明派4席全勝亦不是大多數

林亦提到，今次開明派就算4席全贏，在理事會內仍只是合共9票對上專業派11票，形容開明派只會變成「具影響力的少數」，故未來如果專業派決定要在選委會投票，就可以通過。

至於港府最終會否與律師會斷絕合作關係，林洋鋐坦言難以預料，「今時今日，香港政府你估佢唔到，咩都可以發生。」他認為，港府已不介意公眾有何看法，亦不考慮處事是否合理。

對於今次律師會的選舉突然受行政長官林鄭月娥關注，林稱，留意到近年只要是「一人一票」的選舉，不管是街坊福利會、業主委員會大多都由較開明的候選人勝出，「所以擔心是有原因的」。林洋鋐指，自己一向提倡「正面選舉」，不應搞標籤、抹黑，多說自己的事即可，反而今次政府帶頭標籤，認為不應該如此。

30名現任法律界選委全不參選

選舉委員會即將改選。林洋鋐指自己今次沒有再報名參選，因為不希望令認識他的人，錯誤地以為今次是有代表性的選舉，亦笑言估計自己未必有人提名。他提到，上屆30名法律界選委，據了解今次都沒有參選。

認為法治「未死得晒」 拘捕檢控要看是否公道平等

被問到對法治的看法，林洋鋐認為國安法實施是最大挑戰，因為當中有不少與普通法原則不同。他表示，顛覆政權、煽動等都是普通法國家存在的罪項，希望多做相關研究供法庭參考，即使無法影響大環境，都不希望國安法與普通法環境有太大衝突。

林又指，認為唐英傑案的9年判刑太重，希望上訴庭可以糾正，及探討管制言論自由的相關比例是否合適。被問到香港是否「法治已死」時，他表示，「如果說有受到影響，應該未死得晒。」

林洋鋐又認為，法治的構成當中，法庭已是最能夠依賴的部分，即使有認為個別法官不公道，仍有制度可作調整；然而，法治亦包括執法過程中警方拘捕、檢控官決定是否落案等其他部份，強調法治的原則是對所有人公道、平等，由拘捕到檢控，如果不是一視同仁，已是影響法治，例如律政司是否堅持控告某人，已是很大影響。他提到，回歸初期的胡仙案不作起訴被指影響法治，道理正是如此。