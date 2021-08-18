政壇諸事町丨「新民黨大課堂」暑期加堂　請世衞煙草控制專家主講

新選舉制度出台後，各大建制政黨都出招擴充人才庫，除了民建聯舉辦「賢路」，新民黨亦開辦「新民黨大課堂」，並有見黨內反應熱烈，今晚（18日）加開「SUMMER SPECIAL」課程，並請來公共衞生及煙草控制專家Judith Mackay，向黨內年輕人講解有關電子煙及加熱煙的發展及影響。



新民黨主席葉劉淑儀預告，未來還邀請了教育局局長楊潤雄、體育專員楊德強等人到課程擔任主講嘉賓，讓同學深入了解香港多方面的發展。



葉劉淑儀在Facebook撰文表示，Judith Mackay是世界衛生組織的資深政策顧問，曾協助起草《煙草控制框架公約》，指她今晚在課堂深入淺出地講解電子煙和加熱煙的發展與禍害，形容同學非常積極發言，熱烈討論。

葉劉又提到，立法會正審議《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，她個人很認同Mackay的分析，沒有煙草是健康的，更認為電子煙和加熱煙以時尚潮流的包裝，吸引年輕人甚至兒童，長遠而言對公共健康構成不可逆轉的禍害。