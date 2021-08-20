妮歌潔曼免檢疫被轟漏洞　陳肇始：須按指定行程　豁免條件嚴謹

立法會衞生事務委員會今（20日）召開會議，討論防疫抗疫措施。會上多名議員關注奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）抵港獲豁免檢疫一事，實政圓桌田北辰質疑政府製造防疫漏洞，連港隊運動員回港亦要隔離，「你點解釋Nicole係高人一等？」經民聯梁美芬批評做法對其他人不公。

食物及衞生局局長陳肇始強調，豁免條件非常嚴謹，符合法例規定，獲豁免者須按照指定行程行事，不可進行與工作無關的活動。



陳肇始：檢疫條件嚴謹 獲豁免隨行人員十分少

田北辰質疑連港隊運動員由日本回港亦須強制檢疫7天，「你開咗個先河，係咪以後所有外國明星來港可以免檢疫，如果唔係，你點解釋Nicole係高人一等？」他又要求當局交代有多少隨行人員獲豁免，獲豁免者能否在公眾食肆進食等。

陳肇始回應指豁免檢疫條件非常嚴謹，並非完全毋須檢疫，只是檢疫轉至指定地方，現時未有被豁免隨行人員的實際數字，但強調被豁免隨行人員十分少。至於是否所有國際巨星來港都可獲豁免檢疫，陳肇始則指要由商務及經濟發展局處理。

梁美芬批評政府做法不公，認為決定應顧及公眾衛生安全，陳肇始不應將責任推搪予商經局，陳肇始否認推搪，反指是機制安排，明白議員及市民關注事件，承諾再向商經局反映。

實政圓桌田北辰質疑政府製造防疫漏洞，連港隊運動員回港亦要隔離，「你點解釋Nicole係高人一等？」(李澤彤攝/資料圖片)

金融界人員免檢疫計劃至今未有確診個案

自由黨邵家輝問到，妮歌潔曼的豁免檢疫安排，是否類似金融業專才豁免檢疫計劃，又關注該計劃自5月推行以來有否向香港輸入病毒。陳肇始表示，金融業專才豁免檢疫計劃推行至今並沒確診個案，強調獲豁免人士需要遵守病毒檢測及接種疫苗的規定，來港後的行程須與工作相關，不可偏離行程，強調金融業和妮歌潔曼獲豁免檢疫安排均符合法例規定。

立法會衞生事務委員會召開會議，多名議員關注奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）抵港獲豁免檢疫，批評是製造防疫漏洞。（盧詡銘攝）

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衞生防護中心：科興抗體可維持6至9個月

至於第三針的安排，陳肇始稱衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會一直有留意相關事宜，9月底至10月期間會再召開會議討論。衞生署衞生防護中心總監林文健則指已打針人士抗體水平維持正常，例如科興疫苗的抗體也能維持6至9個月。

衞生防護中心總監林文健指，接種科興疫苗的抗體水平正常，可維持6至9個月。

在香港曾確診新冠肺炎的人士，目前只能接種一劑新冠疫苗，但有國家則劃一要求所有人接種兩劑，邵家輝問及當局會否容許康復者自費接種第二劑。林文健表示，有科學委員會專家擔心康復者若接種兩針，反應會過大，產生不理想效果，目前世衞就康復者接種疫苗未有明確指示，會緊密留意各地數據。