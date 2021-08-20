分析｜《反制裁法》未通過入附件三　劉兆佳料正評估照顧香港利益

全國人大常委會今日（20日）閉幕，政圈盛傳料將《反外國制裁法》通過納入本港《基本法》，惟會議上只是作出說明，未曾通過。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央是審慎行事作進一步研究，不會將「未通過」視作重要訊號。劉兆佳強調通過與否，中央都有多種工具、方式可以實施反制裁，例如以行政命令要求特首執行反制裁。



全國港澳研究會理事田飛龍則相信，中央需要研究香港落實後如何與內地執法機制協調，在港企業如何應對，以至能否申請豁免等細節問題。他又透露，全國人大常委會通過法案一般需要經過三次會議審議，強調今次做法並不罕見。



劉兆佳指，即使《反外國制裁法》未在香港實行，中央仍可透過行政命令要求行政長官執行反制裁工作，強調中央有不少法律手段、策略可以動用。（資料圖片／歐嘉樂攝）

消息人士：需為香港執行留迴旋空間

《香港01》早前引述知情人士報道，《反外國制裁法》在香港本地立法，將「宜簡不宜細」，若訂得太仔細會令香港執行時缺乏迴旋空間，又指中美關係轉變頻繁，若法案訂得太詳盡並不明智。該知情人士強調，《反外國制裁法》是「法律工具箱」，旨在讓外國不能再肆無忌憚輕易制裁，最好是「備而不用」。

劉兆佳回應查詢時強調，《反外國制裁法》最終是否納入《基本法》附件三，亦無阻中央或香港執行反制裁。他解釋，中央早有針對美國的反制裁工作，除了官員，亦有針對政客、非政府組織（NGO），而且即使《反外國制裁法》未在香港實行，中央仍可透過行政命令要求行政長官執行反制裁工作，強調中央有不少法律手段、策略可以動用。

劉兆佳：金融機構擔憂 不排除西方正在游說

他估計，今次人大常委會未將《反外國制裁法》納入附件三，或是因為早前的消息引起不少金融機構等擔憂，亦不排除有西方國家正在游說中方，令中央需時作進一步研究，再作定奪。他表示，自己不會將今次未納入附件三視作太有重要性，估計中央只是審慎研究，考慮如何在反制裁的同時照顧本港利益，並同時留意外國政府有何反應等。

至於設立《反外國制裁法》的目的，劉兆佳相信外國透過制裁手段達到外交目的的趨勢不會停止，例如歐洲、澳洲都有醞釀推出制裁，相信中國為保利益、尊嚴及主權，不能無所作為，否則外資企業將全無忌憚，執行外國政府要求的制裁。反之立法之後將提供可預測性，能起阻嚇作用，但目前難言《反外國制裁法》最終會以那種方式在香港執行。

田飛龍認為，《反外國制裁法》仍有細節問題需要研究。（資料圖片）

田飛龍：中央研在港企業如何作商業決策、能否豁免

全國港澳研究會理事田飛龍則認為，《反外國制裁法》仍有細節問題需要研究，特別是香港落實後如何與中央執法機制協調，亦要研究在港企業面臨外國制裁及中國反制裁時如何作出商業決策、能否申請豁免等。

他解釋，美國在香港的商業活動多，中央需要評估美國同香港脫鈎的風險，亦要顧及美國持續打擊香港經貿地位的挑戰。他信，《反外國制裁法》作為全新法律，立法必須經過討論，確保發揮香港市場功能，同時將市場衝擊降到最低。

人大常委會一般審議法案三次才表決

田飛龍提到，全國人大常委會納入議程的法案通常要審議三次才表決，意見較一致亦需要審議兩次，強調今次仍未通過的做法不罕見，但目前難以評論10月全國人大常委會再開會時會否進行第二次審議，需要留意美國對香港的制裁行動會否變本加厲，令法案通過更具迫切性。

立法會即將在12月換屆，田飛龍相信中央亦有納入考慮，但認為只是技術性因素。他指，將法案納入《基本法》附件三，至香港立法實施需要一定時間，毋須一定要在本屆立法會內完成。

袁彌昌表示，中國駐美國大使泰剛早前赴美履新，暫緩《反外國制裁法》的步伐，可避免影響兩國之間的談判。（資料圖片）

袁彌昌指駐美大使履新 暫緩法案免影響兩國談判

香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌指出，中國駐美國大使泰剛早前赴美履新，反映中美關係緩和，又認為或許中美兩國正商討就雙邊關係，故暫緩《反外國制裁法》的步伐，以免影響兩國之間的談判。他又指，早前騰訊、滴滴等事件削弱國際對中港財金系統的信心，同時《反制裁法》性質上只是回應性和部署性，倘是次有可能影響本港財金系統的根本，中央「再拖一下」亦無不可。