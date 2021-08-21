支聯會去向│常委證實日內開會討論　鄒幸彤：決定權在全體成員

不少政治組織及工會如民陣、教協及612人道支援基金等最近相繼宣布解散，建制派傳媒近日接連報道，警方正針對支聯會進行蒐證，若有足夠證據顯示干違《港區國安法》，將會啟動取締程序。支聯會常委梁錦威證實一眾常委日內將開會商討去向，有報道引述消息指選項包括討論是否解散。

支聯會副主席鄒幸彤昨日接受《hk01》查詢，形容相關報道是「靠恐嚇放風」，又稱現階段沒有解散的決定。她在其他訪問中，進一步指出解散權在於全體成員，需要程序上的安排，不可能出現突如其來的「解散」決定。



支聯會常委梁錦威證實，近日支聯會將開會因應現時的政治環境，討論不同應對選項。（區嘉樂攝／資料圖片）

梁錦威：支聯會常委日內開會商去向

據報，包括鄒幸彤在內的5名常委原定於較早日子討論解散與否，但其後改期，常委梁錦威證實該會近日將開會討論有關議題，並會評估現時政治形勢，考慮不同應對選項：「最近有報道指現時國安處正在調查支聯會及我們的會員團體，各方面我們都需要謹慎評估及應對，我想我們會在不同的選項中考慮及討論。」鄒幸彤則指，支聯會一向會定期開會、審度時勢，強調會議內容屬內部事務，不便透露。

鄒幸彤（左三）強調解散權在全體成員，需要程序上的安排，不可能出現突如其來的「解散」決定 。（資料圖片）

支聯會上月遣散所有職員 未能平息建制抨擊

港區國安法下，支聯會近月捲入政治風眼，連續兩年申辦六四集會被禁，其綱領「結束一黨專政」，早前被中聯辦主任駱惠寧形容為香港繁榮穩定的「真正大敵」。支聯會其後宣布常委人數減半、全面遣散所有職員，但仍然備受抨擊。

《大公》、《文匯》昨天（20日）引述消息指支聯會或涉違《港區國安法》，警方正積極跟進調查，並將調查範圍擴大至其會員團體。支聯會原本由逾200個會員團體組成，不過自今年4月起出現退會潮，香港社區組織協會昨日也發聲明，稱已退出支聯會。