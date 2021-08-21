譚惠珠稱回歸首15年屬摸索期冀勿怪港府　劉慧卿籲青年為自己爭取

劍橋大學香港及中國事務會今（21日）舉行「思索香港」青年峰會，邀請到《基本法》委員會副主任譚惠珠、民主黨前主席劉慧卿等人討論港英統治對香港影響。譚惠珠表示，中方與英方商討《中英聯合聲明》顯示中方有誠意維持港人生活模式，但回歸以來，從來沒有人向港人解釋為何「高度自治」，回歸頭15年仍屬摸索期，「唔好怪香港政府」。



劉慧卿寄語年輕人要為自己爭取，例如監察《中英聯合聲明》和《基本法》有否「走樣」的情況，但強調需要守法及不可使用暴力，「要同中央講」，又呼籲年輕人要小心行事。



基本法委員會副主任譚惠珠指，香港回歸頭15年仍屬摸索階段。（資料圖片）

譚惠珠表示，由香港回歸第一天開始，沒有人向港人解釋甚麼是高度自治和《基本法》的意義 ，頭15年仍屬摸索階段，「唔好怪香港政府，全世界無一個地方係『一國兩制』高度自治，既危險又有挑戰性。」

她稱，中央起初對港態度溫和，至2014年前一直「由香港玩」，人大「831」決定後仍容許香港在2017年實施普選，但中央眼看有些情況不能不干預，譚惠珠提到面對如2019年般的「暴動」場面，稱香港是全世界中唯一一個警察沒有打死人的地方，而中央為港訂立《港區國安法》，絕大部分案件亦在港審議。她又提到，早於80年代國家已故領導人鄧小平已表明香港要實行「愛國者治港」，不走西方一套。

劉慧卿寄語青年 留意《中英聯合聲明》和《基本法》有無「走樣」

劉慧卿表示，很多港人移民是為了下一代，不希望下一代被洗腦、是非黑白不分，但她指自己永遠不會認輸，寄語年輕人為自己爭取，例如可留意《中英聯合聲明》和《基本法》有沒有「走樣」的情況。她提到，爭取自己相信的事有時需要作出犧牲，呼籲年輕人要小心、勇敢和有智慧，「香港日日都拉咗咁多人？咁你小心啲囉。」

她強調需要守法，當市民不滿某些法例時，可以作出批評，但不可以犯法和使用暴力，需要與中央談判，「要同中央講......中央唔聽都講」。

劉慧卿寄語年輕人為自己爭取，例如可留意《中英聯合聲明》和《基本法》有沒有「走樣」。（資料圖片）

劉慧卿批英方虛偽 回歸前拒給予港人居英權

商業電台首席智囊、前港英政府政務主任陳志雲形容，港英政府「高效率、夠貼地、有規有矩」，施政非常着重民意，但不會完全順從。他稱，港英政府行政局引入專業精英，反映精英意見，令推出的每項措施也獲得部份意見領䄂的支持。不過他指，港英政府沒有訓練香港人當家作主，以往依賴派往香港的英籍官員，香港人只是技術官僚，因此回歸後未能維持港英年代的施政水平。他又認為，未來由誰擔任特首也沒有所謂，「依家中央係大佬」，但相信難以再找到商界背景人士出任特首。

劉慧卿指，港英政府有效率但非常虛偽，批評英方在香港回歸前拒絕給予港人居英權，又指她當時向英國議員爭取港人居英權，對方稱這將改變英國人口比例，拒絕有關建議，不過現時英國推行BNO「5+1」計劃，相信英方態度已經改變。