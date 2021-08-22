林鄭：市民珍惜郊野公園不願開放　惟仍有足夠土地　將加速建屋

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》10月發表，她今（22日）早出席施政報告公眾諮詢會，多名市民關注房屋、土地問題。林鄭月娥指，不少市民珍惜郊野公園，不願開放有關用地，但她強調政府正多管齊下增加土地供應，包括填海、收棕地、舊區重建等。

她指政府有足夠的土地，但需加快建屋速度，壓縮規劃、收地等程序。青年發展方面，林鄭稱雖然希望青年留港發展，但面對8千萬人口的大灣區，認為他們沒理由放過機會。



林鄭稱不少市民珍惜郊野公園，故不願開放有關用地，但強調政府正多管齊下增加土地供應。（資料圖片）

稱政府已多管齊下增土地供應

市民何先生表示，香港樓價高昂，即使有家人協助付首期仍難以供樓，促請政府考慮向中央要求為本港提供土地興建房屋；觀塘婦女會創會會長梁小姐指，香港青年缺乏幸福感是因為對未來住屋問題感絕望，認為政府應檢討高地價政策。

林鄭回應時指，香港有1100平方公里土地，現已發展2成7土地，強調仍有發展空間。林鄭提及，現時4成6為法定郊野公園，「大家都好珍惜郊野公園，特別經過疫情之後，無地方去好多人都去郊野公園，所以都唔係好願意開放呢啲郊野公園」，但強調「唔等於無地可以做」。

林鄭又指，政府已多管齊下增加土地供應，如填海、新界收棕地、用「尚方寶劍」收私人土地、舊區重建等。她稱，政府已找到330公頃的建屋用地，未來10年可興建31萬公屋，同時公私營房屋比例維持「七三比」，滿足買不起私樓但有居住需要的市民。林鄭強調，政府有足夠的土地，但需要加快速度，壓縮規劃、收地等程序。

林鄭月娥在西九戲曲中心舉行施政報告諮詢會。（張浩維攝）

青年無理由放過大灣區發展機遇

至於青年問題，有市民促請政府加強國情教育，亦有市民要求增加大灣區工作配對計劃的配額。林鄭月娥指，上任後已提出要為青年創造「三業三政」，青年可透過「青年自薦計劃」加入不同委員會表達意見，現時已有超過100名青年加入各式各樣的委員會。

林鄭又指，雖然希望青年留在香港發展，但面對8千多萬人口的大灣區，沒理由要放過機會，強調大灣區可為青年發展、創業有更多元化發展。