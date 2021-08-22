政壇諸事町｜梁美芬借畫畫關注劏房戶：政府要告別官僚作風

經民聯立法會議員梁美芬今日（22日）出席「關愛社區文化活動關愛劏房戶行動」壁畫創作坊」，與藝術家林旭輝一如教導一班基層青年畫畫，把夢想、「告別劏房」的願景透過畫作表達出來。



梁美芬指，政府官員的思維和官僚體制，令到解決房屋問題的進展十分緩慢。（羅君豪攝）

倡重建舊屋邨增房屋供應

梁美芬指，政府有很多短期政策可舒緩房屋問題，例如重建部分舊屋邨，因大部分舊屋邨樓層數目少、設施殘舊，居民數量相比現代新興大廈少，未能充分善用土地；重建後的大廈可以由原先的6至7層，大幅增加至30層以上，可大幅增加房屋供應。

她又指，政府制定重建項目時，可選擇先拆走舊屋邨的社區設施，例如商場和球場，然後在該地建屋，分階段重建可減少原區居民搬遷的機會，影響較微。經民聯早前已向行政長官林鄭月娥提出未來重建26條邨舊屋邨。

梁美芬指，政府官員的思維和官僚體制，令解決房屋問題進展緩慢，她認為香港一直不缺土地，例如劏房林立的花園街、土瓜灣一帶，都有潛力重建去獲取更多房屋供應，又指該區樓宇已十分殘舊，很多業主都願意重建