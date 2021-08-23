直播︱十四五規劃宣講　駱惠寧：香港最大機遇在內地　須牢牢抓住

特區政府今日（8月23日）上午在政府總部舉辦國家《十四五規劃綱要》宣講會，特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、國務院港澳辦副主任黃柳權等人出席。《香港01》將提供直播。

駱惠寧致辭時表示，宣講團來港體現中央對香港的親切關懷、大力支持，又提出3點看法，指香港要全面構建新發展格局。駱惠寧說，全球最大發展機遇在中國，香港發展最大機遇在內地，一定要牢牢抓住，在進一步融入國家發展大局之時，香港一定能打造新優勢，作出新貢獻。

黃柳權指，高興國安法實行以來，特區政府堅決維護國家安全、有力推動各領域撥、有效統籌疫情防控、努力破解經濟民生深層次問題，充分展示了事不避立難的擔當精神，相信在林鄭月娥領導下，一定能夠團結帶領社會繼續發揮「一國兩制」優勢。



駱惠寧：香港須善用國家政策 慢進也是退

【10:33】中聯辦主任駱惠寧發言指，「十四五」規劃宣講團專誠來港，體現中央對香港的大力支持、親切關顧。駱惠寧分享三點看法，一是「認清國家規劃要求，全面把握香港發展方向」。他指，「十四五」對香港發展提出一系列重大要求，首次從政治、經濟、文化等方面全面加以陳述，體現中央推動香港實現長期繁榮的戰略考慮，又指隨著世界面對大變局加速引進，隨著香港已由亂及治，香港發展已經進入一個新階段，社會要進一步把握中央新發展理念要求，凝取廣泛共識，構建新發展格局。

駱惠寧又指，香港要融入國家發展大局，不斷提升香港競爭優勢，指香港擁有國際金融、貿易、航運中心及全國最大離岸人民幣業務中心等地位，在於根本擁有連接內地的區位優勢和自身良好營商投資環境，縱觀中華民族偉大復興的歷程，誰都不能阻擋。他形容，全球發展最大機遇在於中國，香港的最大發展機遇在內地，認為隨著「十四五」規劃實施及2035年遠景目標，香港面臨新一輪歷史發展機遇，一定要牢牢抓住，香港必定能夠打造新優勢、作出新貢獻。

駱惠寧最後指，香港須「善用國家政策支持，努力開創香港發展新未來」，認為這一年來中央撥亂反正、正本清源，說到底是為了維護香港人根本福祉，實現香港長期繁榮，令「一國兩制」行穩至遠，強調中央一直十分關注香港經濟發展和民生改善，「十四五」規則明確指出香港新定位和更多的政策支持，認為香港須社會行動起來，又指市場經濟競爭激烈，「不進則退，慢進也是退，唯有做好今天，才能贏得明天」。

中聯辦主任駱惠寧。（資料圖片）

林鄭：為香港帶來千載難逢機會

【10:15】特首林鄭月娥表示，感謝中央對宣講會的重視，國務院、港澳辦、法改委等多名官員來港宣講，內容涉及多個重要範疇。林鄭提及，在「十四五」規劃中，支持香港提升金融、航運地位、支持香港服務業走向高端發展、提升全球人民幣離岸中心樞紐地位等，自規劃公布以來，各界反應正面。林鄭稱，她在規劃公布後曾表示，國家規劃一字千金，將為香港帶來千載難逢的機會。

林鄭又指，「十四五」規劃出台後，但最重要是執行，對此她充滿信心，因為香港政府有根本性的改變，自去年六月落實《港區國安法》，香港由亂轉治不單止暴制亂，亦貫徹一國兩制，同時完善選舉制度，落實「愛國者治港」，令香港體制正本清源。林鄭指，在行政立法配合下，已提升特區管治效能，以立法會為例，3個月已通過四項融入大灣區發展的議員議案，其中包括振興疫後經濟等議案。

林鄭指，通過中央的支持，將提升香港競爭力，當中離不開貫徹「一國兩制」、高度自治、落實中央對香港的全面管治權、要防範外部勢力干預香港事務、加強憲法、《基本法》教育及加強國民身份認同，政府責無旁貸。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

「十四五」支持香港成中外文化藝術交流中心

全國人大會議今年3月通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，其中在經濟發展方面，加入了支持香港提升國際航空樞紐地位、支持香港建設國際創新科技中心和區域知識產權貿易中心，以及支持香港發展中外文化藝術交流中心。

在建設粵港澳大灣區方面，《十四五規劃綱要》提出深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通，加強內地與香港各領域交流合作，並首次把深港河套納入粵港澳重大合作平台建設。