盧文端：准個人以民主黨名義參選可留活路　若全面禁參選死路一條

民主黨9月將召開會員大會，決定是否參加12月的立法會選舉，全國僑聯副主席盧文端今（23日）在報章撰文指，民主黨正面臨「生死存亡」的抉擇，又指該黨死症是「死抱對抗性思維不放，以不參選立法會的方式『攬炒民主黨』，與中央對抗」，他強調若以不參選要脅中央從輕發落被捕的民主黨人士，是打錯算盤。

盧文端又指，民主黨的活路是在理念層面清除「拒共反共」思想，或整個黨像過往一樣正常參選，或是准許個人以民主黨成員身份參選，「如果以黨的名義參選難以達成共識，准許個人以民主黨成員身分參選，也可以為民主黨留一條活路；如果全面禁止參選，那就只有『死路』一條了。」



盧文端指，民主黨的活路是在理念層面清除「拒共反共」思想，或整個黨像過往一樣正常參選，或是准許個人以民主黨成員身分參選。（資料圖片）

盧文端以「民主黨的死症與活路」為題撰文，指副主席李永達的離開暴露民主黨內部矛盾，又稱教協、民陣解散，支聯會預計很快宣布解散，突顯民主黨何去何從的困局。他引述有「朋友」向他稱，民主黨有成員希望他撰文為黨「指點迷津」。

盧文端稱，民主黨是否參選在社會引起關注，據了解，該黨核心人士和主流意見是杯葛不參選。他認為若民主黨杯葛選舉，即公開宣示與新的選舉制度對抗，與主導完善選舉制度的中央對抗，「實際上是宣布民主黨退出政治舞台，走向消亡」。對於有說法稱，民主黨沒立法會議員還有區議員，以及現屆不參選下屆還可以選，盧文端直指，兩種想法是一廂情願，自我安慰。

稱民主黨公開「攤牌」不參選 現任區議員能否符資格參選成疑

他續指，如果民主黨公開「攤牌」對抗不參選，該黨所有成員都會面對是否擁護《基本法》、效忠香港特區的質疑，其現有區議員能否繼續以民主黨成員的身分擔任區議員，以至是否符合資格參選下屆區議會都成疑問。「民主黨這一屆不參選，下一屆面對同樣的選舉制度卻要參選，道理如何講得通？而且，民主黨留下對抗新選制的紀錄，其成員是否符合資格入閘參加下一屆立法會選舉，同樣大有疑問。」

盧文端認為，民主黨要尋求活路，「必須從根子上去掉『拒共反共』思想，這個問題不解決，可以說民主黨的死症難解。」至於在是否參選的問題上，民主黨有三個選擇，一是像過往一樣正常參選；二是該黨不參選，允個人以民主黨黨員身分參選；三是完全杯葛，禁民主黨所有成員參選，「如果以黨的名義參選難以達成共識，准許個人以民主黨成員身分參選，也可以為民主黨留一條活路；如果全面禁止參選，那就只有『死路』一條了。」

指民主黨以參選與否向中央「要價」 顯然嚴重誤判「是一步死棋」

對於有指民主黨以不參選要脅中央，為了從輕發落被捕的民主黨人士。盧文端認為，民主黨愈對抗，中央愈不可能退讓。「民主黨的核心人物擺出對抗叫板的架勢，叫檢控官如何從輕檢控、法官如何從輕發落？」他認為，若該黨核心成員決心以不參選作「對抗決戰」，將會「成功攬炒民主黨」，強調屆時民主黨的政治能量開始歸零，連討價還價的本錢都沒有。

盧文端亦稱，若民主黨執意選擇自我泡沫化，定會有「新的泛民政黨」取而代之，「民主黨內部的一些不願意『自我攬炒陪葬』的成員也會自尋出路，退黨參選。」他強調，改制下的立法會肯定不是「清一色」，「有人以為新選制不能缺了民主黨，所以，將民主黨是否參選作為向中央『要價』的籌碼，這顯然是嚴重誤判，是一步『臭棋』、『死棋』。」