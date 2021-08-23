直播｜黃柳權：蘇州過後無艇搭　本港須一心一意謀發展、搞建設

立法會今日（23日）下午四時於立法會綜合大樓宴會廳舉行國家「十四五」規劃講座，主題為「把握『十四五』機遇，融入『雙循環』格局」，中央有關部門領導及國家智庫知名專家將會講解相關內容，並與立法會議員交流。

港澳辦副主任黃柳權致辭時形容「蘇州過後無艇搭」，香港須需要「聚精會神搞建設，一心一意謀發展」的社會共識，發揮一國兩制的獨特優勢，強調更快、更大的發展是香港必遊之路，香港具非常有利的條件，包括法律與國際接軌、自由經濟體，又擁有背靠祖國的優勢，面對國際政治複雜多變、不確定性增加的情況下，香港的必然選擇就是主動擁抱內地長期穩定向好、發展韌性強大的市場。



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【16:20】黃柳權籲議員發揮影響力 繼續「搞建設、謀發展」

黃柳權致辭時表示，代表宣講團對梁君彥的邀請表示感謝，又轉達港澳辦主任夏寶龍對議員和工作人員的感謝，指宣講「十四五」規劃和2035年遠景目標，在中國開始建設社會主義現代化國家新精神、第二個百年奮鬥目標的歷史時刻，須探討國家如何更好地支持香港發展，香港如何助力國家現代化建設。

黃柳權指，中央已在各地舉辦宣講活動，每次作重要戰略決策後，為了凝聚共識、最大程度激化各主體的活力和創意，又指香港近年經過無休止的政治爭拗，錯失不少機遇，內耗不斷，他的不少香港朋友也對香港的情況倍感傷心，又指不少人在2019年經過了黑暗時刻後，已深刻體會到「沒有國家安全就沒有香港安全」、「沒有落實愛國者治港原則就沒有香港長治久安的保障」、「無團結和諧的社會環境，就沒有發展經濟、改善民生的基礎和條件」，《國安法》和「完善選舉制度」恢復了香港穩定和法治，確保香港居民的正當合法權益，令一國兩制行穩至遠。

黃柳權指，現時香港良好局面來之不易，形容本港將「蘇州過後無艇搭」。

黃柳權：無團結和諧社會環境 便無改善民生的基礎條件

黃柳權又指，現時香港良好局面來之不易，形容本港將「蘇州過後無艇搭」，香港須需要「聚精會神搞建設，一心一意謀發展」的社會共識，發揮一國兩制的獨特優勢，強調更快、更大的發展是香港必遊之路，香港具非常有利的條件，包括法律與國際接軌、自由經濟體，又擁有背靠祖國的優勢，面對經濟全球化、國際政治複雜多變令不確定性增加，香港的必然選擇就是主動擁抱內地長期穩定向好、發展韌性強大的市場。

黃柳權指出，立法會作為本港的立法機關，對推進香港發展有重大責任，梁君彥與建制派團結一致，配合政府高效地通過一系列法案，協助政府依法施政，包括高效地通過「完善選舉制度」的本地立法，確保一國兩制行穩至遠。他指，是次立法會主動提出要了解「雙循環發展格局」，說明各議員意識到要融入國家大局的重要性，指過程上或會遇上風險和挑戰，但不發展而滿足不了市民的生活需求才是最大的風險，強調發展是解決一切問題的基礎和關鍵，希望議員們對議題有深刻認識後，發揮其影響力凝聚社會共識，繼續搞建設、謀發展。

【16:08】立法會主席梁君彥代表立法會歡迎黃柳權及各位專家參與講座，認為國家十四五規劃為香港帶來重要機遇，這亦是第一次由中央部門領導派出國家的專家，特意來立法會參加活動，形容別具意義和期待已久。他指，「十四五」是國家未來5年發展藍圖，亦有專章提及香港的發展，內容篇幅也比以往豐富，足見中央對香港的重視，貫徹國家重視人民利益的思想。

他認為，國家對香港的支持從不間斷，香港如何把握機遇，融入國家雙循環大局，是未來的重點工作，立法會作為特區立法機關，發揮監督、配合政府落實的作用，有了《國安法》後，立法會運作回復正常，可履行憲制職能和聚焦民生工作，強調香港未來發展必須融入國家發展大局，疫後本地民生也逐步恢復元氣，期望香港可充分發揮國家所需、自身之所長，解決深層問題，為經濟帶來新動力。梁君彥又稱，殷切期待中港兩地早日通關、恢復往來，期望日後有更多類似活動。

立法會主席梁君彥

▼▼8月23日十四五規劃宣講會▼▼



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特區政府今日上午在政總舉辦國家《十四五規劃綱要》宣講會，宣講團成員、國務院港澳辦副主任黃柳權表示，「十四五」規劃為香港提供了重要發展機遇，特區政府官員肩負管治好及發展好特區的職責，在推動香港經濟持續發展，社會全面進步等方面，責任重大。

黃柳權指，高興看到自《港區國安法》實施以來，特區政府堅決扛起維護國家安全及社會穩定的憲制責任，有利推動社會各界撥亂反正，致力於由治及興，有效統籌疫情防控及經濟恢復，努力破解經濟民生深層次問題，充分展示了事不避難的擔當精神。他相信在林鄭月娥帶領下，特區政府可團結社會各界，發揮「一國兩制」優勢，推動香港更好發展。