十四五規劃│聶德權否認坐喺度等　草擬有參與　公僕須加強認識

中央十多名高官近日在港展開有關《十四五規劃》的宣講，昨日在政府總部舉行了大型宣講會。公務員事務局局長聶德權今日（24日）強調，《十四五規劃》作為國家的重要規劃，在草擬過程中政府有緊密參與，並非如一些人所指的「坐喺度等」。
聶德權強調，公務員面對十四五規劃有重要角色，所有相關措施都需要公務員制定、落實、宣傳，故昨日港府的政治委任團隊、公務員都有出席會議。至於落實方面，他解釋，相關政策局及部門本身有參與政策，已是「日日做」；未來將培訓公務員整體認識宣講內容、方向及整體策略，在公務員培訓處會推出工作。
聶德權認為，宣講會面向特區政府外，亦面向香港社會，強調港人要在心態上認識如何配合國家發展、發揮一國兩制的方向。
聶德權在電台節目上指，《十四五規劃》是國家整體規劃及策略，香港需要了解國家發展、香港優勢、如何配合國家整體方向並有利香港發展，比喻指香港如順着浪潮去，將可事半功倍。他認為，宣講目的是希望大家明白《十四五》的重點、方向，令港府推動政策時，社會大眾看法一致。他強調，公務員必須增加對內地體制、政策措施的認識，才可想出政策措施配合。
聶德權：要在心態上認識如何配合國家發展
聶德權認為，整個國家規劃發展很有理念，很有條理、方向。他強調，港人要在心態上認識如何配合國家發展、發揮一國兩制的方向。被節目主持問到，如果聶德權本人仍在政制局，會否令推動《十四五》的工作更大力時，他回應指，「大家在不同崗位都會做」。
他又提到，昨日宣講會突顯出本港在金融、科技、國際航空等工作，除了政府亦有相關界別人士參與。
鍾國斌：港如能按中央所定角色運作料經濟動力強
立法會議員鍾國斌指，規劃的細節經宣講後變得更為清晰，料內地經濟未來增長率很高，如果香港能跟中央提出的角色運作，相信會有很多商機，經濟動力亦會很強。
他預料，未來的施政報告會有不少與《十四五》及大灣區相關的內容，提到《十四五》構思將香港成為亞太區的法律及仲裁中心，相信將帶來不少商機；而定位本港成為創科中心的原因，則料與本港知識產權保護及法律背景良好有關。
鍾國斌指當務之急是通關
鍾國斌重申，昨日與會時提到通關，正是因為計劃在此，卻面對「人唔郁得，點做」的問題。他重申，港澳辦副主任黃柳權昨指香港已錯失了不少時間，「蘇州過後無艇搭」，但《十四五規劃》已出台數月，憂慮人流不通之下，想「搭艇都去不到」，故建議指定行業中心的專才、公司企業等在接種疫苗等安排後可豁免，首先起步。