十四五規劃│聶德權否認坐喺度等　草擬有參與　公僕須加強認識

中央十多名高官近日在港展開有關《十四五規劃》的宣講，昨日在政府總部舉行了大型宣講會。公務員事務局局長聶德權今日（24日）強調，《十四五規劃》作為國家的重要規劃，在草擬過程中政府有緊密參與，並非如一些人所指的「坐喺度等」。

聶德權強調，公務員面對十四五規劃有重要角色，所有相關措施都需要公務員制定、落實、宣傳，故昨日港府的政治委任團隊、公務員都有出席會議。至於落實方面，他解釋，相關政策局及部門本身有參與政策，已是「日日做」；未來將培訓公務員整體認識宣講內容、方向及整體策略，在公務員培訓處會推出工作。

聶德權認為，宣講會面向特區政府外，亦面向香港社會，強調港人要在心態上認識如何配合國家發展、發揮一國兩制的方向。



聶德權在電台節目上指，《十四五規劃》是國家整體規劃及策略，香港需要了解國家發展、香港優勢、如何配合國家整體方向並有利香港發展，比喻指香港如順着浪潮去，將可事半功倍。他認為，宣講目的是希望大家明白《十四五》的重點、方向，令港府推動政策時，社會大眾看法一致。他強調，公務員必須增加對內地體制、政策措施的認識，才可想出政策措施配合。

聶德權：要在心態上認識如何配合國家發展

聶德權認為，整個國家規劃發展很有理念，很有條理、方向。他強調，港人要在心態上認識如何配合國家發展、發揮一國兩制的方向。被節目主持問到，如果聶德權本人仍在政制局，會否令推動《十四五》的工作更大力時，他回應指，「大家在不同崗位都會做」。

他又提到，昨日宣講會突顯出本港在金融、科技、國際航空等工作，除了政府亦有相關界別人士參與。

建制派議員昨日於立法會參與港澳辦副主任黃柳權及其他中共官員的宣講會。（李澤彤攝）

鍾國斌：港如能按中央所定角色運作料經濟動力強

立法會議員鍾國斌指，規劃的細節經宣講後變得更為清晰，料內地經濟未來增長率很高，如果香港能跟中央提出的角色運作，相信會有很多商機，經濟動力亦會很強。

他預料，未來的施政報告會有不少與《十四五》及大灣區相關的內容，提到《十四五》構思將香港成為亞太區的法律及仲裁中心，相信將帶來不少商機；而定位本港成為創科中心的原因，則料與本港知識產權保護及法律背景良好有關。

鍾國斌指當務之急是通關

鍾國斌重申，昨日與會時提到通關，正是因為計劃在此，卻面對「人唔郁得，點做」的問題。他重申，港澳辦副主任黃柳權昨指香港已錯失了不少時間，「蘇州過後無艇搭」，但《十四五規劃》已出台數月，憂慮人流不通之下，想「搭艇都去不到」，故建議指定行業中心的專才、公司企業等在接種疫苗等安排後可豁免，首先起步。