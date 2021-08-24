林鄭：若政團不參政須思考存在價值　羅健熙指會員大會決定參選否

立法會選舉今年12月舉行，泛民會否派人參與改制後的立法會選舉成為關注，民主黨暫定9月26日（星期日）召開特別會員大會，由黨員一人一票投票決定會否派員參選。特首林鄭月娥今早（24日）表示，議政、論政、參政，是政治組織存在的價值所在，反問如果三者全都不做，或許要懷疑這個政治組織的存在價值是什麼。

民主黨主席羅健熙回應指，民主黨是一個致力追求民主的政黨，黨內亦奉行民主機制，有關是否參選本屆立法會，黨員會於9月會員大會時按各人對政治形勢、未來發展、風險及動員能力等的評估作判斷。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強接受《香港01》時指，政府一方面壓縮民主派參選空間、以強硬手段對付民主派，但另一方面要人參選，兩者有邏輯矛盾：「又要拉人（35+初選案），又放風DQ區議員、嚇人辭職，但又要一路叫人參選，神又係你，鬼又係你。啲人都畀你搞到心灰意冷，仲點玩？」



林鄭稱政治組織存在價值就是議政、論政、參政，如非這樣做，會覺得有些奇怪。（歐嘉樂攝）

若政治組織以後不再參選 林鄭：有點奇怪

林鄭月娥今早（24日）出席行政會議前，被問到資深建制派、全國僑聯副主席盧文端早前撰文指民主黨若全面下令禁選是「死路一條」，林鄭先稱，關於香港的政黨政治，自言不是最有條件去談，因自己從來沒有政黨背景，但據她了解，作為一個政黨或政治組織，議政、論政及參政是其存在價值，若一個政黨存在、有很多黨員，但既不議政，又不論政，亦不參政，「那麼就要懷疑其存在價值是甚麼」。

林鄭又稱，政治組織除了議政、論政、寫文章批評政府，亦一定有這種訴求，希望有朝一日可以參與政治體制以改變現狀，因此若有政治組織說從今以後不再參與香港的選舉，即不再進入政治體制論政，直言「這是有點奇怪」。

她強調，本港政治體制和選舉制度，一定可接受持不同政見的人參選，又引述中央的官員曾經說過，「完善選舉制度」並不是搞「清一色」，而是要求每位候選人均符合愛國者的要求，愛國者的要求亦是天經地義，就是要擁護《基本法》和效忠香港特別行政區，符合這些條件的人可以繼續參加未來的選舉。

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羅健熙：民主黨多區全失議席 早已嚴重影響地區動員能力

羅健熙指，自7月當局「放風」DQ區議員，並追討區議員津貼開支及酬金，多人被迫辭任，民主黨由年初約80名區議員，至今只是餘下27名區議員，多區更出現首次全無議席，早已嚴重影響地區動員能力，相信不少黨員會在9月底參選立法會投票中，會考慮這個因素。

對於林鄭月娥認為，「有政黨有大批黨員，但又不議政、論政及參政，就會令人懷疑有關政黨的存在價值」，羅健熙反駁指：「若是正常情況，有關説法可能合理。正如一個領導人因判斷錯誤，弄至民怨沸騰、社會分化、移民湧現，不單沒有下台，反而意慾尋求連任，也令市民感覺十分奇怪。」

羅健熙又指，港府過往曾多次表示，香港政黨人數不多，現在又指政黨有大批黨員，講法「前後矛盾」和「令人奇怪」。

民主黨主席羅健熙早前表示，民主黨是否派員參選，交由9月特別會員大會決定。（余俊亮攝）

盧文端早前在報章撰文，指民主黨面臨「生死存亡」抉擇，若最終全面杯葛、不參選，便等同公開宣示與新選舉制度對抗，與主導完善選舉制度的中央對抗，「是宣布民主黨退出政治舞台，走向消亡」。民主黨主席羅健熙則指，從沒鼓吹選舉攬炒，9月底會透過黨內民主程序就參選與否一事作決定。

全國僑聯副主席盧文端。（夏家朗攝／資料圖片）

梁家傑指現時在香港「講野要戴十個頭盔」，坦言公民黨選舉路已盡。（廖雁雄攝）

泛民另一大黨公民黨，在經歷《國安法》訂立及區議員爆發辭職潮後，主席梁家傑早前也明言該黨「選舉政治路已盡」，未來會在公民社會尋求生存空間。