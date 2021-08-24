民主黨參選抉擇│林鄭：若政團不參政議政論政　須思考存在價值

立法會選舉今年12月舉行，泛民會否派人參與改制後的立法會選舉成為關注，民主黨暫定9月26日（星期日）召開特別會員大會，由黨員一人一票投票決定會否派員參選。特首林鄭月娥今早（24日）表示，議政、論政、參政，是政治組織存在的價值所在，反問如果三者全都不做，或許要懷疑這個政治組織的存在價值是什麼。



林鄭稱政治組織存在價值就是議政、論政、參政，如非這樣做，會覺得有些奇怪。（歐嘉樂攝）

林鄭月娥今早（24日）出席行政會議前，被問到資深建制派、全國僑聯副主席盧文端早前撰文指民主黨若全面下令禁選是「死路一條」，林鄭稱其個人認為，任何政治組織存在價值就是議政、論政、參政，所屬人士寫批評政府的文章，一定有個目標，有朝一日會想參與體制。林鄭指如果有政治組織不是這樣運作，會覺得有些奇怪，強調新選舉制度會接受不同政見人士，並非清一色，但要求參選者是「愛國者」是天經地義。

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民主黨主席羅健熙早前表示，民主黨是否派員參選，交由9月特別會員大會決定。（余俊亮攝）

盧文端早前在報章撰文，指民主黨面臨「生死存亡」抉擇，若最終全面杯葛、不參選，便等同公開宣示與新選舉制度對抗，與主導完善選舉制度的中央對抗，「是宣布民主黨退出政治舞台，走向消亡」。民主黨主席羅健熙則指，從沒鼓吹選舉攬炒，9月底會透過黨內民主程序就參選與否一事作決定。

全國僑聯副主席盧文端。（夏家朗攝／資料圖片）

梁家傑指現時在香港「講野要戴十個頭盔」，坦言公民黨選舉路已盡。（廖雁雄攝）

泛民另一大黨公民黨，在經歷《國安法》訂立及區議員爆發辭職潮後，主席梁家傑早前也明言該黨「選舉政治路已盡」，未來會在公民社會尋求生存空間。