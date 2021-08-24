鄉事派鄧賀年挫泛民　當選元朗區議會副主席　3泛民未投同陣營

政府原定安排區議員於七月宣誓，盛傳遭DQ區議員將被追討上任至今的薪津，引發逾二百名民主派區議員辭職，其中元朗區議會今天（24日）召開會議，補選因麥業成辭職而出缺的副主席席位。最終鄉事派鄧賀年取得12票當選，代表民主派的陳詩雅僅得9票落敗，意味有3名民主派區議員疑投下棄權票，惹起網上熱議。



泛民元朗區議員僅九票投同陣營，致鄉事派鄧賀年當選元朗區議會副主席。（資料圖片）

12名民主派全在席 陳詩雅僅得9票

區議員辭職潮過後，元朗區議會只剩下24名區議員，其中12名為民主派，包括身兼區議會主席的民主黨黃偉賢、民主黨鄺俊宇、伍軒宏及黎寶華、陳美蓮、陳詩雅、張智陽、張秀賢、黎國泳、李頌慈、李煒鋒和熱血公民王頴思，其餘12名區議員則為建制派或鄉事派。

元朗區議會今天召開會議，補選區議會副主席，陳詩雅獲張智陽提名角逐副主席，附議人為張秀賢及伍軒宏；當然議員、錦田鄉事委員會主席鄧賀年則獲文富穩提名、程振明和鄧勵東附議，在全數區議員出席的情況下，最終鄧賀年取得12票當選，代表民主派的陳詩雅僅得9票落敗，意味民主派有3人投棄權票。

泛民及建制派於元朗區議會各佔一半議席，泛民疑有三人於副主席選舉中投棄權或無效票。（張秀賢facebook截圖）

張秀賢稱對「走票」事件深感遺憾

張秀賢在社交網站稱，對於今天發生「走票」事件深感遺憾，並對所有支持者致歉，但認為自己已盡了作為民主派一員的本份，又指從提名表格已說明一切，再無補充。由於選舉以暗票方式進行，因此無從知曉投下棄權票的區議員為何人。

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部分留任的民主派元朗區議員

