持續更新｜律師會改選戰　專業派全勝保控制權 開明派輸逾千票

香港律師會今天（24日）於會展舉行周年會員大會，改選五名最資深理事，共有11人參選，包括4名「開明派」及5名「專業派」參選人，倘若「開明派」4人最終贏出選舉，勢牽動即將舉行的律師會會長選舉選情。

會員大會於傍晚展開，料選舉結果於晚上10時「出爐」，《香港01》將會全程直擊選舉過程。



【00:22】專業派5人勝出，分別為黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英和岑君毅，其中以陳國豪為票王，得到3,405票。其餘得票依次為傅嘉綿3,395票、黃巧欣3,373票、袁凱英3,346票、岑君毅3,302票。

開明派得票明顯較少，白樂德1,952票、韋恆理1,926票、馬秀雯1,880票，而羅彰南則退選。

其餘兩名無明顯立場的候選人黎蒑和唐瑋綸，分別得到286及255票。

【20:40】投票程序結束。

【20:15】全國人大代表陳曉峰指，場內情況可算是中規中矩，會員大致合作，暫時沒有特別現狀 。他又稱場內點票情況屬正常運作，共需時3小時，估計總票數達6,000票或以上。

另外，被問到認為選舉有否受到媒體及政府影響，陳曉峰表示於選舉的最後階段，有人退出選舉，屬意料之外的事，但對自己會員有信心，「相信佢哋會做明智嘅選擇，唔會因臨時有意外投錯票」。

他又說業界人士較擔心反中亂港人士進入，將律師會政治化，可能會對律師會健康發展不利。

律師會「專業派」候選人。（廖雁雄攝）

【19:15】建制派立法會議員、律師何君堯到場。被問到早前有「開明派」候選人宣佈退選，何君堯認為個別候選人覺得有需要退選屬個人意願，表示以往律師會改選氣氛和諧，現時的律師會改選機制不容許退選機制，「本身係唔存在有咁嘅事情」。何君堯又指如投票結果「出爐」，退選者為當選人可能會「有啲尷尬」，但基本上不構成影響。

另外問到他會否擔心政府與律師會終止合作，何君堯稱需「觀其行聽其言」，又指自己作為2011至12年度的律師會會長不希望事情發生。如有人將律師會作為政治平台令運作脫離軌道，他說可以理解政府的決定，「但唔想有咁嘅事態發展」。他又直言「冇得擔心，有啲咁嘅事就要接受」，指英國亦有獨立律師會，給予獨立律師機構自管發牌。何君堯又表示，「按自己個人嘅意願維持耐啲現狀係最好」。

被問到投票意向，何君堯表示「我係支持專業嘅」，支持任何專業人士，因他們都為律師會付出寶貴的時間，又指 「唔理佢開明定唔開明」，支持準則視乎候選人為行業發展的意欲。

【18:30】多名著名法律界人士到場，包括《基本法》委員會前副主任梁愛詩、現任律師會理事張達明等。

【17:45】「專業派」及「開明派」參選人先後到場，「專業派」參選人陳國豪表示會平常心面對；「開明派」參選人馬秀文被問到對選舉是否有信心，她稱感到興奮。

▼▼▼一覽律師會改選參選人▼▼▼



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官媒高調關注律師會改選

是次改選共有11人參選，4名參選人被視為「開明派」，包括角逐連任的羅彰南（Jonathan Ross）和白樂德（Denis Brock），以及韋恆理（Henry Wheare）、馬秀雯（Selma Masood），其中羅彰南周六（21日）發聲明宣布退選，稱退選是基於考慮家人及個人安全，雖然羅彰南已宣布退選，但由於改選不設退選機制，羅彰南的名字仍會在選票之上。

另一邊廂，角逐連任的黃巧欣率領「專業派」5人名單出選，包括陳國豪、傅嘉綿、袁凱英、岑君毅。剩下兩名候選人則為立場未明的黎蒑和唐瑋綸。

有分析指，倘若「開明派」4人最終贏出選舉，連同本身6名「開明派」理事，包括蔡頴德、張達明 、帝理邁（Mark DALY）、林洋鋐、 彭皓昕及黃耀初，意味「開明派」將取得律師會理事半數，與同樣有10席的「專業派」平分秋色，亦意味是次理事改選的結果，將會直接牽動即將舉行的會長選舉結果。

在政治低氣壓籠罩下，律師會改選受關注程度甚低，直至上周一，官媒《人民日報》高調發表評論文章，指律師會應與「反中亂港」分子劃清界線，否則將如大律師公會般「走上窮途末路」，特首林鄭月娥於翌日和應有關說法，表明若律師會變得政治化，由政治凌駕法律專業，政府會考慮終止合作關係，令選舉氣氛變得熾熱。隨著羅彰南宣布退選，是次改選的選舉結果更加受關注。