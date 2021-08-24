政府拒將站立勞損列為職業病　議員嘆失望：行禮如儀、但求交差

立法會人力事務委員會今日（24日）舉行會議，討論有關職安健、破產欠薪保障基金等議題。其中一項議程提到長時間站立工作引致下肢勞損疾病的問題。

政府代表坦言沒有計劃將之列入職業病。多名勞工界代表議員大嘆失望，委員會主席陸頌雄批評，政府對職業安全和健康的保障工作態度流於交差、行禮如儀，沒有真正想辦法如何進一步保障工人。



勞工處指已發指引要求提供座椅 並有突擊巡查

勞工處副處長（職業安全及健康）梁永恩報告，處方於2018年12月推出《站立工作和服務櫃檯設計指引》，說明僱員站立工作可能引致的健康危害、所須的風險評估及預防措施外，特別強調僱主必須在合理地切實可行範圍內，為從事活動受限制的站立工作的僱員，在工作位置提供合適的工作座椅或供稍事休息的座椅。

此外，勞工處亦突擊巡查零售業、飲食業、物業管理業及酒店業等涉及站立工作的場所，如發現僱主未有按新指引採取適當的措施，會採取相應的執法行動。

有多名勞工界背景議員關注，政府至今無意將站立工作引致的下肢勞損列為職業病。勞聯潘兆平指出，希望政府可以再次考慮，引述文件指勞工處自2018年7月開始在兩間職業健康診所收集下肢肌骨骼疾病新求診個案的詳細資料以來，截至2020年12月為止，共有926名新求診病人患有下肢肌骨骼疾病，數字也不少。

零售、餐飲業員工或需要長時間站立工作，目前有指引要求僱主提供座椅。（資料圖片）

政府稱下肢疾病成因眾多 拒列職業病

梁永恩回應指，現時要將一種疾病列入職業病，要與工作內容確立很確定的因果關係。他提到，下肢勞損與工作之間未必有很確切關係，因為有很多非關工作的因素，例如病人本身過重、患有其他疾病、年老、家務勞動等。

陸頌雄指出，工作長時間站立的確未必是唯一因素，但也可以是誘發的關鍵因素之一。他又批評，處方對於職業安全保障的工作流於「行禮如儀、交差」，宣傳教育上欠缺新猷，「過勞死」又嫌難以定義拒絕處理。陸頌雄認為，現時52種職業病，多年來都沒什麼增加過，處方也應該考慮參考其他地區的職業病定義，香港的定義明顯較窄。

勞福局局長何啟明提到，政府將會檢討破欠基金保障範圍，但未有交代檢討時間表。(立法會直播截圖)

何啟明被黨友追問檢討破欠基金時間表

會議亦討論到破欠基金保障範圍的問題，有議員關注到，現時基金對於欠薪補償額3.6萬元的上限，已二十多年沒有更新過。工聯會郭偉强指出，現時一名基層保安員4個月的工資也已經多於3.6萬元，認為數字太低，完全過時，一定要盡速檢討。

勞工及福利局副局長何啟明提到，是次會議希望多聽議員意見，政府將會檢討破欠基金保障範圍，但未有交代檢討時間表。他又提醒，現時破欠基金有63億元盈餘，看似很多，但往後強積金對沖安排取消後，破欠基金賠償時可能須額外付一筆錢，因此討論時須小心。

陸頌雄表示，勞工界對於破欠基金的檢討可說「望穿秋水」，又提醒身為黨友的何啟明，以往「你都同我處理過好多工友求助」，理應很清楚被欠薪工友的苦況，相信對方「有心、有魄力」處理好這件事。他又形容，檢討破欠基金對今屆政府來說相信只是一份「小功課」，希望可在本屆政府任期內完成。