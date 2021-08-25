立法會．持續更新︱垃圾徵費草案二讀　建制派倡設更多回收設施

立法會今日（8月25日）舉行會議。在會議上，《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》的二讀辯論將恢復。《2021年法律執業者（修訂）條例草案》和《2021年海洋公‍園公司（修訂）條例草案》的二讀辯論亦將恢復。

垃圾徵費草案爭議多時，多個黨派議員關注收費後會否對基層市民帶來負擔，原本在本屆立法會已「胎死腹中」，但基於議會延任，得以「重生」。政府最終同意在法案通過後設18個月準備期，再決定生效日期，並考慮在條例生效初期免費派指定垃圾袋，協助市民適應。

議員議案方面，陸頌雄將提出一項有關保障平台工‍作‍者的權益的議案，郭偉强和潘兆平將分別就陸頌雄的議案提出修正案；謝偉俊將提出一項有關果斷回應外國干預本港事務的議案。

《香港01》將持續更新會議重點內容。



【16:30】鄉議局劉業強表示，香港回收點不足，以「綠在區區」為例，西貢區只有將軍澳一個地點，其他鄉郊人士如要回收，就需要駕車前往，十分不方便。

【16:15】陳克勤指自己一開始就支持廢物徵費，用長時間討論是要討論細節，並不是要「拖死它」。他重提「四電一腦」政策之初，價值低的垃圾被非法棄置，建築物廢料收費方面，不少後巷亦見到隨地棄置。他說，今次討論的是家居垃圾，數量更多，因此需要時間與政府討論細節，以免市民偷偷棄置導致「垃圾圍城」。

他舉例，鄉郊如何進行垃圾徵費、如何監察，都有可能是漏洞，要仔細檢討。他讚揚環境局設立膠樽回收機，有大量市民使用，印證市民積極參與環保，認為政策推出後需要更多方便市民的環保措施。

陳克勤又說，現在香港「有回收，無再造」，希望處理好整個行業發展。

【15:20】自由黨邵家輝表示，法案實施後政府需要監察市民違法，指一定有市民將小量垃圾掉進街邊的垃圾桶，指政府要安設閉路電視加強監察。

熱血公民鄭松泰則表示，以膠袋徵費經驗，膠袋是用少了，但社會生產過多的環保袋，而環保袋亦含有塑膠，認為向市民徵費的效果並不佳。而為了加強執法，政府或需要大量安設閉路電視監察市民有否偷掉垃圾，亦會妨礙市民的自由。

民建聯柯創盛指，任何措施都會有漏洞，政府必須全面考慮。他指，要充足且便利的回收設施，加強誘因，才可以吸引市民做好垃圾分類，源頭減費。柯創盛強調，執法、教育相輔相成，才能達到目標。

9款垃圾袋每公升收費0.11元 最細3公升

環境局局長黃錦星早前指，條例通過後，會設18個月準備期，初期政府會免費派垃圾袋，協助市民適應，亦會協助商界處理廚餘問題。

根據政府提交的立法文件，指定垃圾袋收費定為每公升0.11元，分為3公升至100公升共9款，若一家三口每天使用一個10公升或15公升的指定垃圾袋，每月需付33元或51元。港府計劃在垃圾收費實施後，為所有綜援受助人增加標準金額每人每月10元。至於無法用指定垃圾袋包妥的大型垃圾，包括傢俬等，則每件劃一收費11元，市民須於棄置前貼上指定標籤。

政府表示，指定垃圾袋及大型垃圾需要使用的指定標籤，均設均防偽特徵，可以在約4,000個獲授權的銷售點購買，包括超級市場、便利店、油站、郵局和自動售賣機等，亦可透過獲授權的網上平台購買。

首18個月準備期後，會有一段時間「適應期」，當場截獲的違例者會發出警告，並會對嚴重違例個案採取執法行動。適應期之後，如當場截獲違法者，將會發出1,500元定額罰款通知書。