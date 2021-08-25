新居屋甫入伙集體漏水　陳恒鑌批舊邨不重建　新邨質素極差

由民建聯立法會議員柯創盛發起的「關注公營房屋質素大聯盟」，今日（25日）成立並舉行記者會，未來會展開一系列工作監察公營房屋品質。會上有新居屋苦主講述新購單位有嚴重結構問題，至少六伙集體出現漏水問題，經多次修葺後仍十分嚴重。

身兼聯盟顧問的民建聯議員陳恒鑌批評新屋邨質素極差，而舊邨又不優先重建，敦促政府加快房屋供應的同時要重視房屋質素。



柯創盛發起的「關注公營房屋質素大聯盟」，今日（25日）成立並舉行記者會。（梁鵬威攝）

柯創盛牽頭組聯盟監察公營房屋質素

涉事的將軍澳新居屋雍明苑今年初陸續入伙，旋即出現嚴重質素問題，業主張先生和黃先生的單位天花及洗手間均出現嚴重滲水問題，更導致石屎剝落和鋼筋外露，他們都稱難以想像問題發生在新落成的單位上，直言感到極為失望。事後房委會派人上門修葺，多次打「防水針」都治標不治本，反映單位是結構上出現問題，質疑樓宇興建和監察工序馬虎了事。

協助他們的柯創盛牽頭成立聯盟，將會展開一系列的工作，包括在立法會提出口頭質詢要求當局正視、接納市民查詢及求助、繼續跟進現有個案，並會約見有關部門了解現時公營房屋品質監控機制，以及主動參觀驗收新落成公營房屋等。

聯盟亦開設熱線供市民致電報料或求助，未來會繼續招納更多不同行業的專業人士参加聯盟，對公營房屋的質量做到更全方位的檢視和監督。

陳恒鑌表示明白覓地建屋是需要加快進行，但不應為了房屋供應而忽視質素。（梁鵬威攝）

陳恒鑌：重建舊邨需15年說法荒謬 促政府檢視重建程序

陳恒鑌表示，明白覓地建屋是需要加快進行，但不應為了房屋供應而忽視質素，相信苦主事件可能涉及有人疏忽。他亦對今早立法會大會上，運輸及房屋局局長陳帆對重建舊邨需時15年的說法感到不滿，促請陳帆檢視重建程序是否出現問題；若舊邨重建需要符合特定條件，政府應該盡速檢視或考慮放寛這些條件。