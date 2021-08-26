黃柳權未答會否支持林鄭連任　劉兆佳：中央避免製造混亂

港澳辦副主任黃柳權近日率「十四五規劃」宣講團來港，一連三日出席多場活動。全國港澳研究會副會長劉兆佳今（26日）在港台節目《千禧年代》中表示，過往中央官員只向特區官員講解規劃，但這次除了港府官員外，亦向立法會議員及社會各界人士講解，目的是加強整個香港對「十四五規劃」的關注，同時希望提振香港人對國家發展的認識，和加強對國家的向心力。

對於黃柳權未有正面回應是否支持特首林鄭月娥連任，劉兆佳認為對方不想回答這個問題，因此行旨在提升香港對「十四五規劃」的理解，談其他問題會破壞原有目標，他又指中央此刻不想提及任何人選，避免製造混亂。



被問到中央對特區管治團隊的表現，劉兆佳稱，中央認為港府官員工作上有進步，但仍有大的進步空間。其中，他認為港府近年在打擊敵對勢力方面較積極，但要進一步提高，同時要掌握國家未來規劃，尋求發展路向。

劉兆佳：京官過往少赴立會交流 因反對派抗爭淪鬥爭場

至於中央官員過往少有赴立法會宣講，劉兆佳稱中央一直希望與立法會這重要機關保持交流和合作，但過往受到反對派干預，成為政治鬥爭場所。他又指，未來中央會多推動改革工作，希望以「愛國者治港」為原則的立法會議員可配合港府融入國家發展大局，多了解中央方針。

8月23日，特區政府舉行「十四五」規劃宣講會。（政府新聞處）

黃柳權昨日回應會否支持林鄭連任時，表示只要符合港澳辦主任夏寶龍提出的五個「善於」，就能夠支持。劉兆佳認為對方只是規矩地回答，事實上不想回應有關問題。他又指，這次來港的行程為了提升大家對「十四五規劃」的理解，談其他問題會破壞原有目標，同時稱中央此刻不想提及任何人選，避免製造混亂。

全國僑聯副主席盧文端早前撰文表示，如民主黨全面禁止參選只有「死路」一條，林鄭其後稱政黨不參政就要質疑其存在價值。劉兆佳稱，要視乎民主黨會否參選，若不參選，理由為何，是否質疑香港政治體制的合法性或呼籲他人杯葛選舉。劉兆佳強調，要等待民主黨的回應，現時暫不敢揣測，呼籲大家拭目以待。