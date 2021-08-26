鄭松泰無法通過選委會資格審查　即時喪失立法會議席

熱血公民鄭松泰無法通過資格審查，不但不能成為選舉委員會委員，更因此而即喪失立法會議員資格。



政務司司長李家超表示，今次選委會有1,496人通過審查，但有兩人未符合資格，其中包括鄭松泰。李家超指，資格審查委員會要求鄭松泰就指明事情提供資料和解釋，收到資料後，資審會查詢國安委的意見，經考慮後裁定鄭松泰登記無效。

由於鄭松泰被判定為不符合擁護《基本法》，即時喪失立法會議席。

李家超：不容許有人以花言巧語假扮擁護《基本法》

李家超說，一般來說個案不公開，但鄭松泰被判定不符合資格，但不會披露詳情。他說不能討論個案細節，但強調資審會考慮負面清單的行為，亦會審視被審者的解釋，最終需要諮詢國安委的意見。

李家超強調，資審會是「一選一審」，每次選舉都會重新審核有關人士，會按當時掌握資料審核，無論什麼派別，審查標準都是一致的。他指，「真誠」在法律上是重要的，在法律上也有清晰定義，根據高院判例，真誠代表「在意圖上、言行上，真心地、真誠地遵守、支持、維護、信奉基本法」。他說，資審會不會容許有人以花言巧語假扮擁護《基本法》、假扮效忠特區的人過關，稱「騙徒」會假扮成不同身份蒙混過關。李家超又說，鄭松泰5年內不得參與選舉。

鄭松泰收到選舉委員會的信，指他不符合當然委員的登記資格。

鄭松泰在立法會見記者，表示選委會查詢的文件紙張達到1厘米厚，涉及很多範疇，包括在愛國者的尺度下是否真誠，有問及過去的言論、參與的論壇和出版的著作。第二是在特區面對不同情況時，作為立法會議員有否盡憲制責任，去保障特區權益，此份有問到著作的內容。第三是關於過去言論會否涉及外國勢力。此外，選委會亦問到2016年倒插國旗與區旗事件。

被問到自己是否符合資格，鄭松泰說當然覺得自己符合：「如果將來議會可以容納何君堯呢啲咁嘅人喺度嘅話，我唔認為我唔符合『愛國愛港』嘅資格囉。」

鄭松泰在2016年循新界西直選進入立法會，2016年在會議期間倒插國旗和區旗，被立法會主席梁君彥趕離場，2017年被控「侮辱國旗罪」及「侮辱區旗罪」，其後他為事件道歉。

民主派總辭之後，鄭松泰仍然留在立法會，港澳辦曾不點名稱讚留任決定「值得肯定」。