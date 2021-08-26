選委會｜資審會裁鄭松泰、保險界蔡志堅資格無效　陳沛然疑無報名

政府今日（26日）宣布資格審查委員會已就參選選舉委員會的提名完成審查，政務司司長李家超公布，總共有兩人被裁定無效，但除了熱血公民主席鄭松泰因為議員資格受影響而立即作公布外，亦有一人因為未符合地方選民資格被裁定無效。



資料顯示，此人是報名參選保險界選委會的蔡志堅，他在參選時報稱為企業家。《香港01》正向尚乘集團董事會主席兼總裁蔡志堅查詢他是否曾報名參選選委會，暫未獲回覆。



此外，醫學界立法會議員陳沛然並未在名單之內，由於資審會只DQ鄭松泰一人，意味陳沛然並無報名參加選舉委員會。



李家超在記者會上表示，兩名被裁定不符合資格的人士，除了鄭松泰外，另一人為參選界別分組選舉候選人。他表示，此人是因為未有登記為地方選區的選民，所以不符合參選資格。

根據規定，所有報名為選委會當然委員或個人選民人士，都須已登記為地方選區選民，或符合資格登記為地方選區選民並已申請作出如此登記。至於報名參選保險界的資源，根據《行政長官選舉條例》(第 569 章)附表，保險界選委提名人需要是按《保險業條例》(第41章)獲授權或當作獲授權的保險人。

另外，立法會議員界別分組名單上，並沒有陳沛然的名字，意味陳沛然沒有報名。而梁美芬循《基本法委員會》組別參與，令立法會議員界別現餘下40人。