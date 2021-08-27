紀律部隊職系架構檢討通過　警務人員起薪點、頂薪點均提高

人事編制小組委員會會議今（27日）召開建議落實紀律部隊職系架構檢討相關建議的會議，全數議員贊成，議程獲得通過。



其中包括，改善香港警務處初級警務人員職系的薪級，招聘職級 （即警員職級）的最低薪點提高1個薪點（由25,380元提高至26,190元）和頂薪點提高2個薪點（由36,290元提高至38,365元），第二層職級 （即警長職級）的最低薪點提高2個薪點（36,290元提高至38,365元）和頂薪點提高4個薪點（47,080元提高至55,080元），以及最高職級 （即警署警長職級）的最低薪點提高2個薪點（44,380元提高至47,080元）和頂薪點提高3個薪點（62,340元提高至69,535元），其他紀律部隊亦有不同程度的調整。



人事編制小組委員會會議今（27日）召開建議落實紀律部隊職系架構檢討相關建議的會議，全數議員贊成，議程獲得通過。（李澤彤攝／資料圖片）

李翺全：縮短檢討期需視乎政府當時的決定

工聯會郭偉强稱「黑暴」時期，各紀律部隊付出不少，讓香港回復安寧，而檢討會每10年做一次，今次檢討遇上社會事件和疫情而延期，提議政府更改指定檢討期限。另外，面對退休潮，青黃不接問題突出，認為要加薪維持士氣和服務水平，又指委員會要討論具體措施支持有關建議。

保安局常任秘書長葉文娟明白公務員面對的挑戰是前所未有，作為統轄紀律部隊的政策局，如紀律部隊工作性質須作出巨大的根本性的改變，會視乎情況向公務員事務局再作商討。葉文娟說社會變化動盪，紀常會與百多名官員已會面，指檢討期會依規定的日子進行。

公務員事務局首席助理秘書長李翺全表示，社會變遷速度較快，紀律部隊的工作性質與原來不同，政府亦設有相關津貼，「當局唔係10年期間咩都唔做」。至於會否縮短檢視期，他說因檢討牽涉的人力物力較多，需視乎政府當時的決定。

工聯會郭偉强提議，政府可否檢討或更改指定檢討期限。（資料圖片/余俊亮攝）

已向懲教人員發放津貼 其他津貼申請亦處理中

紀律人員薪俸常務委員會委員謝偉銓稱，紀律部隊職系架構檢討收到約3,000份意見，包括職方的團體代表，對政府接納意見表示欣慰，但他亦有其他意見希望政府能回應及研究，如醫療、房屋福利、工時等。

葉文娟指紀常會同意通過建議，認為對吸納及挽留人才有幫助，讓各紀律部隊都有健康的發展。對於未處理或超越範疇的建議，紀常會稱亦會考慮其他與工作相關的建議，如懲教處員工上年度於封閉或大壓力環境工，紀常會指給予懲教工作者的相關津貼已獲批准，至於其他津貼正處理中，希望可得到批准，直言不同工種「多咗挑戰」， 政府須再作研究及跟進。