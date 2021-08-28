電檢修例︱邱騰華認出於電影影響力　「不利」字眼參考普通法地區

政府提出修訂《電影檢查條例》，規定檢查員須考慮影片的上映「是否會不利於國家安全」，並賦權政務司司長撤銷不利國家安全、但已經發出的核准證明書。商務及經濟發展局局長邱騰華今早（28日）在電台節目上表示，《港區國安法》規定要禁止及防範危害國家安全行為，電影影響力大，必須禁止電影被利用為危害國家安全、分裂國家、顛覆政府。

他強調，《基本法》和《港區國安法》均列明會保障言論和創作自由，當局會在國家安全和創作自由之間取得平衡。



邱騰華指《國安法》實施後，有電影有值得商榷的地方，因此當局早前已修訂電檢人員的行政指引，但為了確保《國安法》得到充分落實，提出修例希望更清晰列明國家安全的要求。他又提到，今年6月修訂電檢人員行政指引至今，有400多齣電影送檢，只有一部被當局拒絕發批准上映。

修例的字眼由6月時的「危害」轉為「不利」國家安全，邱騰華說，使用「危害」和「不利」字眼的出發點一樣，是要把國家安全的考慮加入電影檢查的工作中，達至制止和防範危害國家安全的效果，又指「不利」的字眼是參考了其他普通法地區的法例。

邱騰華：含違法訊息、「過晒位」電影將禁上映

邱騰華指出，現有電影檢查制度不變，如出現不適合某一組別人士觀看的情節，會限制18歲以下人士觀看，亦有機會刪剪部分情節和加設警告，最極端情況是倘電影有違法訊息、「過晒位」，會被禁止上映，但強調設有上訴機制。至於反修例運動的紀錄片能否上映，邱騰華稱要視乎影片有否推動、鼓勵和美化違法行動。

對於政務司司長獲授權禁止不利國家安全的電影放映，邱騰華指由於電檢指引有更改，但事前已有電影取得放映許可，因此需要政務司司長「守尾門」，加上政務司司長是國安委成員，可考慮更多不同因素。