【圖輯】教協48年工會終解散　回顧創會以來多場重要事件

撰文：潘希橋
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成立了48年的教協近日宣佈解散，這個曾坐擁近10萬會員的組織，曾是香港最大的單一行業工會及參與會員最多的民主派組織。其定位除了是工會外還是教育團體、社會團體和民間團體。
教協
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