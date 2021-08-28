東京殘奧｜王婷莛女乒奪銅　林鄭祝賀：表現一鳴驚人令人振奮

港隊在本屆東京殘奧會奪得首面獎牌，17歲的乒乓球女將王婷莛今早（28日）在於女單TT11級賽事奪得銅牌，特首林鄭月娥、一眾行政會議成員及民政事務局局長徐英偉等發稿祝賀。

林鄭月娥說：「王婷莛首次登上殘奧會舞台就一鳴驚人，表現不比經驗豐富的強手遜色，為香港在本屆賽事贏得首面獎牌，令人欣喜及振奮，憑着她的堅定意志和出眾潛能，我深信她將繼續在體壇發光發亮。」



林鄭月娥又稱，除了王婷莛外，其他香港運動員在殘奧會過去幾天的賽事中亦是全力以赴，值得鼓勵，她和市民會繼續透過觀看電視轉播支持香港運動員。

徐英偉則說：「王婷莛保持超卓水準，以熟練的技術取得佳績，我們為她感到驕傲。我感謝教練、工作人員及運動員家人對運動員的支持。」

行會非官守議員召集人陳智思表示：「王婷莛憑藉運動天賦，加上刻苦訓練，首度出戰殘奧會便發揮超卓表現，為中國香港代表團奪得今屆殘奧會第一面獎牌，成績令人振奮。」行會非官守成員就祝願港隊在其他項目繼續盡展潛能，再創佳績，又說支持政府繼續透過不同政策措施，推動展能運動，讓殘疾人士透過體育運動發揮所長。

立法會主席梁君彥議員代表全體立法會議員致函祝賀王婷莛，並向她的訓練團隊致謝。梁君彥議員表示：「王婷莛首戰殘奧會展現非凡實力，在小組賽擊敗上屆殘奧會金牌得主。她冷靜應戰，表現出色，打出一場精彩絕倫的比賽，令人留下深刻印象。」

梁君彥也向其他香港殘奧運動員送上祝福和鼓勵：「不論成績如何，運動員堅毅不屈的精神值得我們學習。希望各位在全力爭勝的同時，亦好好享受與世界各地選手較量的每場比賽。」

東京殘奧會 港隊亮相花絮