中央推新猷助漁業發展　中聯辦何靖：香港漁業迎來前所未有機遇

香港漁民團體聯會今天（30日）舉辦「把握國家十四五機遇 促進漁業可持續發展」業界座談會，國家農業農村部和廣東省農業農村廳將以視訊方式，與業界及中聯辦副主任何靖、特區政府官員座談，並解讀《港澳流動漁船漁民管理規定》中增強香港漁民競爭力，促進漁業轉型升級，提升服務香港能力等「惠港惠漁」政策。



《規定》的新措施包括容許漁民以公司身份登記；容許港澳流動漁民聘請外省漁工；將港澳漁船的柴油補貼提升至與內地漁船看齊。



何靖致辭時表示，在中央關心支持下，香港漁業迎來前所未有的機遇，未來國家將繼續支持香港流動漁民在內地發展深海網箱養殖、休閒漁業、組建現代化漁業企業，相信只要用好國家惠港惠漁政策，將外在政策助力轉化為內驅力，香港漁業必將煥發新活力。



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何靖在會上指，融入國家發展大局是香港漁業可持續發展的根本思路，香港實現由亂及治重大轉折，發展進入新階段，為業界聚精會神搞建設，一心一意謀發展奠定基礎。他說，目前香港漁業發展仍然面臨一些困難，例如資源萎縮、產業鏈不完備和缺乏龍頭企業等，解決這些問題離不開業界自身努力，同時亦要借力借勢，搭上國家發展快車，與內地攜手共進，在參與粵港澳大灣區建設、共建「一帶一路」過程中，開闢行業新前景。

有漁民提到，本港捕撈的限制愈來愈多，但港府的漁業發展基金資助有近半落入大學團體手中，對漁民的資助只是杯水車薪。食物及衞生局局副局長徐德義回應指，基金已經批岀1億8千多萬元資助，當中1億1千多萬元用作資助由漁民組成的公司及漁業設備提升項目，所有獲批項目旨在推動漁業的可持續發展，今年獲批項目包括推動漁業在大灣區發展，署方會繼續在技術層面提供援助。

▼港澳辦副主任黃柳權率宣講團來港▼



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有漁民關注政府會否發展深海養殖，徐德義說，為推動漁業可持續發展，開拓更多海魚養殖業的發展空間，漁護署已選定四個地點發設立新魚類養殖區，包括大鵬灣及蒲台島東南等。

香港漁民團體聯會主席張少強表示，過去內地給予港澳漁船的柴油補貼，只有內地漁船的一半，今次《規定》將港澳漁船的柴油補貼提升至與內地漁船看齊，是對香港漁民的好消息，顯示出內地非常關顧香港漁民。他又指，開放港澳漁民聘請外省漁工及容許休閒船隻登記港澳流動漁民等政策具突破性，有助本港漁業發展。

《香港01》日前報道指，北京農業農村部、廣東省農業農村廳今將以視像方式，與香港中聯辦、特區政府官員及業界座談，據悉屆時將公布若干支持漁業發展新措施。據聞，新措施可能觸及整合漁民群體，容許以公司身份做漁民，減少個體戶，有利於幫助解決港澳流動漁民的實際困難，促進港澳流動漁民產業轉型升級發展。