民主思路調查：溫和派成社會最大組別　出現較強程度「去激將化」

民主思路今日（30日）公佈新一輪「一國兩制」指數，指數為5.6分，其中香港市民的民意調查為3.62分，國際智庫的國際評價為7.58分，顯示不論公眾或國際對香港的評價均保持2021年1月水平，兩者期間沒有經歷任何整體改變。



民主思路聯席召集人（研究）潘學智指，過去社會對政治的討論已足夠，望未來各界包括政府應着眼於社會民生議題，促進經濟發展。（鄭子峰攝）

調查由香港中文大學香港亞太研究所於 6月21日至7月9日進行．電話調查部分採用涵蓋家居固網電話號碼及流動電話號碼的雙框設計，回應率分别為30.9%及 31.4%。

調查顯示，溫和派及非建制派支持者佔比的差距正擴大，最新一輪中，前者錄得2.4個百分點升幅，而後者經歷4.1個百分點跌幅。溫和派繼續成為最大組別（56.0%），緊隨的是非建制派（31.6%）及建制派（12.3%）。受訪市民中，對於對 2047年後繼續實行「一國兩制」的支持度下跌，但仍高達 67.7%。

民主思路聯席召集人（研究）潘學智指，隨着社會恢復平靜，政治兩極化情況有所緩解，最新調查結果顯示溫和派繼續成為最大組別，佔56%，其後分別為非建制派（31.6%）及建制派（12.3%）。民主思路表示，溫和派對社會事件比較少受政治立場捆綁，代表社會主流仍然理性，而溫和派及非建制派支持者佔比的差距擴大，出現了較強程度的「去激將化」。

潘學智：不宜對部分數字太早下定論 應採取觀望態度

被問到調查中有接近7成半受訪者對香港教育制度沒有信心，潘學智指，香港家長一向對教育議題採取比較嚴謹的態度，每逢教育制度出現轉變，家長一開始都不會十分支持，但隨着相關政策實施一段時間，家長才會知道當中成效。他指市民應以觀望態度查看這些數據，因調查是持續性，市民可一直觀察發展。