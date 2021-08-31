律師會選出新會長︱陳澤銘大熱坐正　接彭韻僖棒任會長

香港律師會上周改選部分理事，「專業派」參選團隊全取5席。律師會今（31日）召開理事會，一如外界預期，選出現任副會長陳澤銘為新一任會長；黎雅明、湯文龍、余國堅則當選副會長。陳澤銘擔任律師24年，2018年起擔任律師會副會長，現為濟南市政協顧問，也是法律改革委員會成員。



陳澤銘大熱坐正當選律師會新會長（左二），黎雅明（左一）、湯文龍（右二）、余國堅（右一）當選副會長。（張浩維攝）

已經連任三屆的現任會長彭韻僖交捧陳澤銘。（張浩維攝）

已經連任三屆的現任會長彭韻僖，去年打破律師會會長通常只任兩年的不成文傳統成功「冧莊」，在今年會長改選成功交棒「副手」陳澤銘。陳澤銘早年在孖士打律師行執業，其後轉投嘉道理父子有限公司當法律顧問，現時落戶蕭一峰律師行。2018年起擔任律師會副會長，曾出任濟南市政協委員，現為濟南市政協顧問。

陳澤銘也在曾鈺成創辦的智庫「香港願景」擔任研究顧問。

律師會是次換屆始於上周理事會改選，開明及專業派之爭先被《人民日報》撰文關注，特首林鄭月娥其後警告，律師會若繼續政治化，將考慮終止其與政府的關係，最終「專業派」全勝5席。到了會長選舉前夜（30日），同被視為「開明派」張達明辭去理事一職，表示希望專注教學及提供免費法律服務，並兼顧家庭及私人生活。